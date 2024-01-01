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Elektrikli soba yangınında can kaybı ve yaralanma olmadı - Son Dakika
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Elektrikli soba yangınında can kaybı ve yaralanma olmadı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir apartman dairesinde devrilen elektrikli soba yangına sebep oldu. Evde kimsenin bulunmaması, yaralı ve can kaybının önüne geçti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Polis soruşturma başlattı.

Elektrikli soba yangınında can kaybı ve yaralanma olmadı
01.01.2024 - 05:01,
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MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bir apartman dairesinde devrilen elektrikli soba yangına sebep oldu. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması, yaralı ve can kaybının önüne geçti.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Alaşehir Beşeylül Mahallesi Kuyucak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katında çıktı. Ali Pala'nın oturduğu zemin katta, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı bir sırada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Evden yükselen dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına büyümeden müdahale etti. Alevler çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Bu sırada bina sakinleri tedbir amaçlı apartmandan tahliye edildi. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, polis soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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Alaşehir, İtfaiye, İtfaiye, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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