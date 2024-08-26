Elmadağ\'da Renkliköy Projesi\'ne Yoğun İlgi

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ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde 150 haneyi kapsayan dezavantajlı bölgede 'Kentsel dönüşüm değil, renksel dönüşüm' sloganı ile başlatılan Renkliköy Projesi'ne olan ilgi, günden güne artıyor. İlçe merkezinde yer alan bölgenin rehabilitasyonu amacıyla başlatılan proje, ilçeye turist kazandırmanın yanı sıra; altyapı ve istihdam sorunlarını da çözmeyi amaçlıyor.

Elmadağ merkezinde yer alan Yenidoğan ve Yenipınar mahallelerinde 150 hanelik bölgede 2023 yılında Renkliköy Projesi başlatıldı. Dezavantajlı bölgeyi avantajlı hale getirmek için sokak rehabilitasyonu, sağlıklaştırma gibi ana başlıkları içeren proje kapsamında yer alan köy konağı, Renkliköy Meydanı, Elmadağ Kent Müzesi, Renkliköy Tavşan Bahçesi, mesire alanı ve etkinlik alanları ile kültürel mirası korumak, ekonomik kalkınmayı teşvik etmek ve özellikle kadın istihdamını artırmak hedeflendi. Elmadağ halkına ekonomik anlamda katkı sağlayan Renkliköy'e olan ilgi, günden güne artıyor. Proje kapsamında ayrıca kökeni Ankara olan ve Türkiye'deki soyu 18'inci yüzyılda tükenen Angora tavşanı türü, tekrardan bölgeye kazandırılmaya çalışılıyor. Elmadağ Belediyesi Ar-Ge Müdürü, peyzaj mimarı İsa Eren Akbıyık, Elmadağ'ın doğduğu yerden yeniden bir Elmadağ inşa etmek amacıyla yola çıktıklarını belirterek, "Elmadağ'ın ilk doğduğu yer dediğimiz Yenidoğan ve Yenipınar mahallelerini kapsayan yaklaşık 390 bin metrekarelik bir alanda ve 150 haneyi kapsayan dezavantajlı bir bölgeyi avantajlı hale çevirmek; sokak rehabilitasyonu, sağlıklaştırma gibi ana başlıkları içeren bir projedir. Üstyapıdan altyapıya kadar ve sosyal dinamikleri tekrar canlandırma, kültürel mirası koruma ve potansiyel turizm potansiyelini yeniden açığa çıkarma gibi ana başlıkları kapsamaktadır" diye konuştu.

'MEVCUTTA BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ VARDI'

Geri dönüşümü, yerinde ve doğru uygulama ile hedeflediklerini vurgulayan Akbıyık, şehir planlama, mimarlık gibi meslek disiplinlerine öncelik verdiklerini vurgulayarak, "Mevcutta bir kentsel dönüşüm projesi vardı ve bunu 'Kentsel dönüşüm değil renksel dönüşüm' adı altında toparlamaya çalıştık. Adım adım 76 faaliyet ortaya çıktı. Halk ile iletişime geçildi, neler yapılabileceği konusunda bilgi alışverişleri sağlandı ve ekip oluşturuldu. Başta altyapı, sonra üstyapı sonra da sürdürülebilirlik kavramları üzerinde bu projenin devamını sağlamaya çalıştık. Bir yandan hem halkın projesi hem başkanımızın projesi hem bizlerin projesi. Bu topraklara değer veren herkesin projesi, sahiplenmeyi bekleyen bir proje ve sahiplenen herkesin projesi. Renkliköy Projesi, bölgenin turizm odağı olacak. Angora tavşanı; bu bölgelerde yetişen, buranın yerel ve kültürel mirası olan bir tavşandır. Bu tavşan türünü tekrar burada yaşatmak, soyunun tükenmesini engelleyebilmek ve burada Angora tavşanı üzerinde yeniden bir hikaye yazma çabamız var. Potansiyel turizm enstrümanı olarak da kullanabileceğimiz bir durum. Bu projeyle beraber bir yandan turizm faktörünü gözetiyoruz. Hem altyapı problemlerini hem fiziksel problemleri çözmenin yanı sıra; bir yandan da istihdam problemlerini de nasıl çözebiliriz, bu potansiyeli nasıl açığa çıkarabiliriz, emek pazarları, kahve şenlikleri gibi etkinliklerle burayı nasıl canlı tutabiliriz ve halkımızın hemşehrilerimizin evinde yaptığı bir ürünü pazarda satabilme gibi olanaklarını nasıl sağlarız gibi bir çabaya girdik. Şu an için emekleme aşamasında olan bir proje. Ziyaretçi beklentilerimiz az; çünkü bir yandan da devam eden bir proje. Günlük bin ziyaretçi ile kapattığımız etkinliklerimiz oldu" dedi.