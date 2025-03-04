ELN, 45 Günde Kaçırdığı 22 Kişiyi Serbest Bıraktı

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Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), 45 gün önce kaçırdığı 22 kişiyi serbest bıraktı.

Ulusal basında çıkan göre, ELN mensupları tarafından ülkenin kuzeydoğusundaki Catatumbo bölgesinde kaçırılan 22 kişi özgürlüğüne kavuştu.

Kolombiya Ombudsmanlık Ofisi, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "3 çocuk, 2 barış süreci katılımcısı ve 17 sivil, 45 gün boyunca ELN tarafından rehin tutulduktan sonra artık aileleriyle birlikte." ifadelerine yer verdi.

Serbest bırakılan kişilerin, Birleşmiş Milletler (BM) Doğrulama Misyonu, Katolik Kilisesi ve Ombudsmanlık Ofisi yetkililerinden oluşan bir heyet tarafından teslim alındığı bildirildi.

Catatumbo'daki çatışmalar

Catatumbo bölgesinde ELN ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) muhalifleri 33. Cephe arasındaki çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı 54 bini geçerken, çok sayıda kişi de hayatını kaybetti.

ELN ile FARC 33. Cephesi üyeleri arasında 16 Ocak'ta Catatumbo'da koka tarlalarının ve uyuşturucu kaçakçılığı rotalarının kontrolü için çatışma çıkmıştı.