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Elon Musk'ın Starlink uyduları Edirne semalarında görüldü

EDİRNE - Elon Musk'ın uzay ve uydu şirketi SpaceX'in Starlink uyduları, saat 22: 15 sularında Edirne semalarında heyecan oluşturdu. Türkiye'nin birçok ilinde daha önce görülen bu uydular, gökyüzünde tek sıra halinde geçerek vatandaşların ilgisini çekti.

Starlink projesi, dünya genelinde genişbant internet erişimi sağlamak amacıyla başlatıldı ve SpaceX tarafından uzaya gönderilen binlerce uyduyu içeriyor. Bu uydular, dünya yörüngesinde düzenli geçişleriyle dikkat çekiyor ve birçok kişi için büyüleyici bir gökyüzü manzarası sunuyor. Edirne'de görülen bu geçiş, hem bilim ve teknoloji meraklılarını hem de genel halkı heyecanlandırdı.