Emek Partisi Milletvekili, kolluğun şiddetle mücadele edenleri engellediğini iddia etti - Son Dakika
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Emek Partisi Milletvekili, kolluğun şiddetle mücadele edenleri engellediğini iddia etti

Emek Partisi Milletvekili, kolluğun şiddetle mücadele edenleri engellediğini iddia etti

Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca, kadına yönelik şiddetle mücadele etmekle görevli kolluk kuvvetlerinin, şiddeti değil şiddetle mücadele edenleri engellemek üzere çalıştığını öne sürerek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Karaca, Ankara'da Emek Partisi'nin gençlik örgütü olan Emek Gençliği üyelerinin bir süredir kolluk tarafından çeşitli şekillerde taciz edildiğini iddia etti. Ayrıca, İstanbul Pendik'de Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği'nin şiddet başvurularının kolluğun kayıtsız kalması sonucu arttığını belirtti ve kolluk görevlileri hakkında yaptırımların uygulanmasını talep etti.

23.07.2024 13:16
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(ANKARA) - Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca, kadına yönelik şiddetle mücadele etmekle görevli kolluk kuvvetlerinin, şiddeti değil şiddetle mücadele edenleri engellemek üzere çalıştığını öne sürerek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

EMEP Milletvekili Sevda Karaca, Ankara'da Emek Partisi'nin gençlik örgütü olan Emek Gençliği üyelerinin bir süredir kolluk tarafından çeşitli şekillerde taciz edildiğini iddia etti. Kolluğun, Emek Gençliği üyelerini arayarak, yarattığı taciz ve şiddeti önlemek için adım atmadığını iddia eden Karaca konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi..

"Esenyalı'da kolluk erkekleri değil, derneği izliyor"

Karaca, İstanbul Pendik'de Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği'nin son 1 yılda 4 binden fazla şiddet başvurusu aldığını ve bu kadar başvurunun olmasının nedeninin de kadınların karakolda çözüm bulamamaları, şikayet ve korunmak için başvurdukları kolluk makamlarından evlerine gönderilmeleri olduğunu öne sürdü. Karaca soru önergesinde dernek başkanı Adile Doğan'ın da aktarımına yer vererek "Yakın zamanda Nurcan isimli bir mahalle sakini, ayrıldığı erkek tarafından ısrarlı takibe maruz kaldığı için koruma kararı çıkartmak talebiyle karakola başvurmuş ancak savcılığa dilekçeyi kendisinin iletmesi söylenerek geri gönderilmesi üzerine derneğe başvurmuştur. Yine kurban bayramının ikinci günü şiddet gören bir kadının darp raporu ile koruma istediğini ancak 'Boşanma aşamasında değilsin, gerekçen yok' denilerek kollukça geri çevrilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Ölüm tehdidine sıfır önlem, bolca baştan savma"

Ankara'da Emek Partisinin gençlik örgütü olan Emek Gençliği üyelerinin bir süredir kolluk tarafından çeşitli şekillerde taciz edildiğini iddia eden Karaca, kolluğun Emek Gençliği üyelerini arayarak yarattığı taciz ve şiddeti önlemek adına adım atılmadığını ifade etti. Karaca, şunları söyledi:

"Tehditler üzerine genç kadınlar, avukatları eşliğinde karakola başvurarak hem suç duyurusunda bulunmak hem de 6284 sayılı yasa kapsamında tedbir kararı almak istemişlerdir. Ancak başvurdukları Çankaya Merkez Polis Karakolundaki polis memurları 'bizim yetki alanımıza girmiyor' diyerek başvuruyu almamıştır. dilekçenin sunulduğu tarih itibarıyla kadınlar hakkında hala 6284 sayılı yasa kapsamında tedbir kararı verilmemiştir.

Kolluk güçleri Bakan ve Bakan Yardımcısının aktardığı şekilde kadına yönelik şiddeti birincil görev olarak kabul etmeme yanında, şiddetle hızlı ve etkin müdahale bir yanda kadınların talep ettiği hakları kullanılmasına da engel olmaktadır. Adı geçen kadınlar, silahlı bir kolluk personeli tarafından silah fotoğrafı gönderilmek suretiyle ölümle tehdit edilmektedir. Bu suçlu kişi için kolluk harekete geçmemektedir. Bu nedenle 3 tane genç kadının can güvenliği tehlike altındadır."

Karaca, Bakan Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği'nin faaliyetlerini engelleyecek ve derneği kriminal bir yer gibi gösterecek şekilde kolluk ablukası altına alınmasının sebebi nedir? Bu emri kim vermiştir ve yasal dayanağı nedir?

Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği'ne son bir yılda 1 yılda yapılan 4 binin üzerindeki şiddet başvurusunun çoğunluğunun "kolluğun kayıtsız kalması" sonucu gerçekleştiği açıklanmaktadır. Kadına yönelik şiddet vakalarında kadınların şikayetlerini ve korunma kararı başvurularını işleme almayan kolluk görevlileri hakkında ne tür yaptırımlar uygulayacaksınız?

Şiddet faillerinin kadınlara ulaşmak amacıyla başvuru yaptığı karakoldaki kolluk görevlilerinin dernek adresini vererek failleri derneğe yönlendirmeleri; bunun sonucunda şiddet mağduru kadınlar ve dernek yöneticilerinin tehlikeye atılmasına yol açan kolluk görevlileri hakkında adli ya da idari bir işlem başlatılacak mıdır?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Emek Partisi Milletvekili, kolluğun şiddetle mücadele edenleri engellediğini iddia etti - Son Dakika

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