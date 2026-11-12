Emekli Astsubay Dr. Fatih Çam: "Astsubayların mali ve özlük haklarına ilişkin taleplerine kulak verin"

Çam, dört kişilik bir aile için açlık sınırının 100 bin liranın üzerinde olduğunu belirterek, emekli astsubayların asgari ücretin biraz üzerinde kalan emekli maaşlarıyla geçim sıkıntısı yaşadığını ve ekonomik koşullar karşısında zorlandığını söyledi. Çam, "Her kamu sektöründe ve her kademede çalışan personel gibi astsubaylar da bu konuda önemli düzenlemeler beklemektedir. Kamu idaresi içerisinde bazı karşılaştırmalar yapıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki diğer statülerde olduğu gibi belirli alanlarda ve konularda verilecek tazminatlarla söz konusu maddi sorunların aşılması mümkündür. Bunun gerçekleştirilebilmesi için 2027 yılından itibaren başlayacak sadeleştirme çalışmaları, yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer özel alanlar için değil, uzun zamandır sorun yaşayan astsubaylar için de önemli bir fırsat niteliği taşımaktadır" diye konuştu.

Astsubayların taleplerinin yasalaşma sürecine taşınması konusunda siyasi ve bürokratik karar alıcılara çağrıda bulunana Çam, "2027 yılı, yalnızca Türk kamu bürokrasisi için değil, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde çok önemli ve değerli bir konumda bulunan astsubaylarımız için de önemli bir fırsattır. Çağrımız nettir, astsubayların mali ve özlük haklarına ilişkin taleplerine, özellikle tazminat ve eğitim hakkı konularındaki beklentilerine lütfen kulak verin" dedi.

Çam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin taleplerinin dinlenmesi ve emekli ile görevdeki astsubayların sorunlarının ele alınması amacıyla dernek temsilcilerine randevu verilmesini de talep etti.