Emekli Astsubay Dr. Fatih Çam: "Astsubayların mali ve özlük haklarına ilişkin taleplerine kulak verin"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emekli Astsubay Dr. Fatih Çam, astsubayların taleplerinin yasalaşma sürecine taşınması konusunda siyasi ve bürokratik karar alıcılara çağrıda bulunarak, "Astsubayların mali ve özlük haklarına ilişkin taleplerine, özellikle tazminat ve eğitim hakkı konularındaki beklentilerine lütfen kulak verin" dedi.
(ANKARA) - Emekli Astsubay Dr. Fatih Çam, astsubayların taleplerinin yasalaşma sürecine taşınması konusunda siyasi ve bürokratik karar alıcılara çağrıda bulunarak, "Astsubayların mali ve özlük haklarına ilişkin taleplerine, özellikle tazminat ve eğitim hakkı konularındaki beklentilerine lütfen kulak verin" dedi.
Astsubayların mali ve özlük haklarına yönelik düzenleme talepleriyle yürüttükleri çalışmalarda yer alan Emekli Astsubay Dr. Fatih Çam, 2027 yılında yapılması planlanan maaş düzenlemeleri kapsamında hakim, savcı, akademisyen ve 926 sayılı Kanun'a tabi Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ücretlerinin nasıl şekilleneceğine ilişkin belirsizliklerin bulunduğunu savundu. Çam, şöyle konuştu:
"Gönül ister ki bu alanlarla ilgili bir düzenleme yapılsın. Çünkü söz konusu alanlarda görev yapan personelin temel maaşları oldukça düşük seviyelerde seyretmektedir. Yan haklar olarak ifade ettiğimiz tazminatlar, göstergeler ve ek göstergeler konusunda bu personelin Meclis çatısı altında yeniden değerlendirilmesi, kapsamlı ve köklü bir çalışmayla maaşlarının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, konuyla ilgili olarak aslında bir sadeleştirme vizyonu ortaya koymaya çalışıyor. 2008 yılından itibaren mevcut hükümetin ilk icraatlarından biri olan ve oldukça önemli bir adım niteliği taşıyan sadeleştirme programının, bugün 2027 yılı için tüm kamu çalışanlarını, özellikle de ücret karşılığı çalışanları kapsayan büyük ve önemli bir düzenlemeye zemin hazırlayabileceğini söyleyebiliriz."
"VERİLECEK TAZMİNATLARLA SÖZ KONUSU MADDİ SORUNLARIN AŞILMASI MÜMKÜNDÜR"
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