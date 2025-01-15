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Emekli Aylığı Artıyor

Emekli Aylığı Artıyor

TBMM, en düşük emekli aylığını 12.500'den 14.469 liraya yükselten teklifi kabul etti.

15.01.2025 22:57
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(TBMM) - En düşük emekli aylığını 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesini düzenleyen kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesini düzenleyen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Teklifle, en düşük emekli aylığının, Ocak 2025 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesi, öngörülüyor. Ayrıca işverene verilen asgari ücret desteğinin ocak-aralık döneminde İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmak üzere aylık 700 liradan 1000 liraya yükseltilerek verilmesi öngörülüyor. İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamın korunması ve kayıtlı istihdamın desteklenmesini amaçlayan asgari ücret desteği uygulamasının maliyetinin, aylık 5,26 milyar lira, yıllık 63,13 milyar lira olması da amaçlanıyor. Destekten yararlanılacak dönemde, 2024 yılı Ocak ila Aralık döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile ilgili hüküm kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde bu madde hükümleri uygulanmayacak.

Türk Ceza Kanunu'nun "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "Silahlı örgüt", "Silah sağlama" başlıklı hükümleri veya Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un "Terörizmin finansmanı suçu" başlıklı hükmünde düzenlenen suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince şirketlere veya malvarlığı değerlerine kayyum atanmasına karar verildiği takdirde bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanabilecek. Bu halde kayyumluk hak ve yetkileri bakımından Bankacılık Kanunu'nda TMSF'ye verilen hak ve yetkiler kıyasen uygulanacak.

Teklifle Elektrik Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), TETAŞ'ın taraf olduğu mevcut sözleşmeler kapsamında imzalanmış olan enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütecek. Elektrik enerjisi mübadele, ithalat ve ihracat anlaşmaları ile mevcut imtiyaz ve uygulama sözleşmeleri kapsamında enerji alış ve satış anlaşmaları imzalayabilecek.

Kaynak: ANKA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Güncel, Enerji, Hukuk, Son Dakika

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