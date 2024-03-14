Sivas\'ın Şarkışla ilçesinde Osman Fazıl Polat adına anı evi açıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, emekli Korgeneral Osman Fazıl Polat adına düzenlenen anı evinin açılışı gerçekleştirildi.
Açılış töreninde konuşan Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Osman Fazıl Polat Paşa'nın 1973-1975 yıllarında 28. Tümen Komutanlığı görevini üstlendiğini ve Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak korgeneral rütbesine terfi ettiğini hatırlattı.
Polat'ın eski evinin restore edilerek anı evine dönüştürüldüğünü belirten Oğuz, "Anı evinin etrafındaki 450 metrekarelik alanı da satın alarak restore ettik. Anı evinde merhum paşamızın kişisel eşyalarının sergileneceği bir oda bulunmakta." dedi.
Oğuz, anı evinde hayırsever Muammer Timurkaynak adına da bir oda tahsis edildiğini ifade etti.
Anı evinin bir bölümünün de sosyal alan olarak restore edildiğini aktaran Oğuz, ilçeye hayırlı olmasını diledi.
Açılış törenine Sivas İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Şarkışla'da 1921 yılında doğan Osman Fazıl Polat, 1973-1975 yıllarında 28. Tümen Komutanlığı görevinde bulundu. Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan ve bu sırada korgeneral rütbesine terfi eden Polat, 1979'da emekli oldu, 31 Mayıs 1980'de vefat etti.
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