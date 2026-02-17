Emekli Madenci Göçükte Hayatını Kaybetti

1) GÖÇÜKTE ÖLEN EMEKLİ MADENCİ, KIZININ OKUL MASRAFLARI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORMUŞ

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, özel maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden maden işçileri Ziya Kiret (60) ve Veysel Oruçoğlu (46) toprağa verildi. Kiret'in emekli olmasına rağmen üniversitede okuyan kızının masrafları için maden ocağında çalışmaya devam ettiği öğrenildi. Oruçoğlu'nun ise emekliliğine 2 yıl kaldığı belirtildi.

Kilimli ilçesi Gelik beldesi Dağbaca mevkisindeki ruhsatlı bir özel kömür ocağında dün saat 14.00 sıralarında göçük meydana geldi. Temizlik ve bakım çalışması sırasında havalandırma bacasında daha önce oluşan göçüğü onarmaya çalışan 3 işçi, yeni göçüğün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı tahlisiye ekipleri başta olmak üzere AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan işçilerden İsmet Kabuk, olaydan yaklaşık 2 saat sonra yaralı kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Kabuk'un tedavisinin ardından taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yoğun çalışmalar sonucu işçilerden Veysel Oruçoğlu'na saat 21.00 sıralarında ulaşıldı. Ekiplerin kontrolünde, Oruçoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda son olarak Ziya Kiret'in de cansız bedeni saat 22.30 sıralarında kömür yığınları arasından çıkarıldı.

2 İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ

Maden işçileri Ziya Kiret ve Veysel Oruçoğlu için Gelik Merkez Camisi'ndeki cenazeye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan yardımcıları Ahmet Aydın ve Adnan Ertem ile CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Belediye Başkanı Tahsin Erdem, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Vekili Erhan Taylan, siyasi parti temsilcileri, maden işçileri ve ölen işçilerin aileleri ve yakınları katıldı. Madencilerin yakınları gözyaşı döktü. Öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Ziya Kiret, Gelik beldesinde aile mezarlığında toprağa verildi. 3 çocuk babası Kiret'in, emekli olmasına rağmen üniversite eğitimi gören kızının masraflarını karşılayabilmek için maden ocağında çalışmaya devam ettiği öğrenildi.

Veysel Oruçoğlu'nun cenazesi ise Çaycuma ilçesi Dereköseler Mahallesi'nde aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Oruçoğlu'nun ise 2 çocuk babası olduğu ve emekliliğine 2 yıl kaldığı belirtildi.

BİLİRKİŞİ VE MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan, olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi heyeti görevlendirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından da müfettiş görevlendirildi. Bilirkişi ve müfettişlerin incelemelere başladığı bildirildi.