Emekli madenci, oğlunu evlendirmek için çalışmaya devam etti - Son Dakika
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Emekli madenci, oğlunu evlendirmek için çalışmaya devam etti

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Zonguldak'ta özel maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden Şenol Zurnalı, emekli olmasına rağmen oğlunu evlendirmek için çalışmaya devam etmiş. Cenaze töreninde oğlu tabutun başında gözyaşı dökmüştür.

15.05.2024 12:26
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Madendeki göçükten dram çıktı... Hayatını kaybeden işçi emekliliğine rağmen oğlunu evlendirmek için çalışmaya devam etmiş

Babasıyla aynı ocakta çalışan madenci oğlu, tabutun başında gözyaşı döktü

ZONGULDAK - Zonguldak'ta özel maden ocağındaki göçükte ölen 42 yaşındaki Şenol Zurnalı'nın aynı ocakta birlikte çalıştığı oğlunu evlendirmek için emekli olmasına rağmen çalıştığı ortaya çıktı.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel olarak işletilen maden ocağında yaşanan göçükte hayatını kaybeden iki çocuk babası 42 yaşındaki maden işçisi Şenol Zurnalı için Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Yazı köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazesi baba evinin önüne getirilerek helallik alınan Zurnalı'nın oğlu Atakan ve kızı Işılay babasının tabutu başında gözyaşı döktü. Zonguldak Vali Yardımcıları Mehmet Türk ve Turgut Subaşı, Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ve protokol üyeleri cenaze törenine katıldı.

Babasının göçükte kaldığı ocakta birlikte çalışıyorlarmış

Bir süre önce askerden gelen Atakan Zurnalı'nın babasının çalıştığı maden ocağında işe başladığı birlikte çalıştıkları ortaya çıktı. Yaklaşık 3 yıl önce emekli olduğu maden ocağında çalışmaya devam eden baba Şenol Zurnalı'nın, oğlu Atakan'ı evlendirebilmek için emekliliğine rağmen çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Şenol Zurnalı'nın kayınpederi İsmail Özkadam, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Damadım Şenol çalıştığı ocaktan emekli oldu. Üç sene oldu emekli olalı. Tekrar çalışmaya başladı. Askerden gelen çocuğunu evlendirmek istedi. Oğlu ile beraber çalışıyordu. Kaza sırasında oğlu da madendeydi. Beraber çalışıyordu. Aynı ocaktalardı" dedi.

Baba, "Mezarın nur olsun" diye gözyaşı döktü

Çaycuma Müftüsü Rıdvan Karataş tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Kılınan namaz öncesi helallik alındı, dualar edildi. Tabuta sarılarak oğluna gözyaşı döken emekli maden işçisi baba Sıtkı Zurnalı "Mezarın nur olsun. Kabristanın şen olsun. Bütün haklarım helal olsun. Evlatların bana emanet" diye ağladı.

Köy mezarlığında defnedilen Şenol Zurnalı'nın oğlu aynı ocakta çalışan oğlu Atakan Zurnalı'nın; kazayı duyunca madenci kıyafetleriyle hastanenin önüne gelerek gözyaşı döktüğü de görüntülerde yer aldı. Öte yandan göçükte yaralanan Savaş Onur'un tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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