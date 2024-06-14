Emekli Öğretmene Okulda Sürpriz Veda - Son Dakika
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Emekli Öğretmene Okulda Sürpriz Veda

Ordu'nun Ünye ilçesinde 24 yıllık sınıf öğretmeni Mustafa Güneş'in emekliliği dolayısıyla okulunda sürpriz bir veda programı düzenlendi. Güneş, öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılandı ve duygusal bir vedalaşma yaşandı. Okul müdürü, Güneş'in okula ve öğrencilere katkılarını takdirle anarak yeni hayatında başarılar diledi. Programda, öğrencilerin hazırladığı şiirler ve şarkılar ile Güneş'in eski öğrencilerinin mesajlarını içeren bir video da gösterildi.

14.06.2024 19:11
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Ordu'nun Ünye ilçesinde emekli olan 24 yıllık sınıf öğretmeni Mustafa Güneş'e okulunda sürpriz veda düzenlendi.

Ünye Fatih Meydan İlkokulu idareci ve öğrencileri, 56 yaşındaki Güneş için veda programı organize etti.

Güneş, sınıfında öğrencilerine karne verdikten sonra dışarıya çıktığında okulun koridorunda çiçeklerle karşılandı.

Gördüğü manzara karşısında duygulanan öğretmen, öğrencileri ile tek tek vedalaştı.

Uzun süre alkışlanan Güneş, bu güzel uğurlama için meslektaşlarına ve öğrencilere teşekkür etti.

Güneş, çok amaçlı salonda devam eden programında, öğrencilerinden ayrılacak olmanın içini acıttığını söyledi.

Okul Müdürü Murat Ocak ise Mustafa Güneş'i emekliliğe uğurlamanın hüznünü yaşadıklarını belirterek, "Mustafa öğretmen ile çalışmak bir mutluluk kaynağıydı. Okulun kuruluşunda ve sonrasındaki katkıları çok kıymetli. Öğretmenimize emekliliği sonrasında yeni hayatında başarılar dileriz." dedi.

Programda, öğrencilerin hazırladığı şiirler ve şarkıların yanı sıra Güneş'in yıllar önce okuttuğu öğrencilerinin mesajlarını içeren video da gösterildi.

Veda programı, Güneş'in öğrencileri ve ailesiyle pasta kesmesi ve plaket verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emekli Öğretmene Okulda Sürpriz Veda - Son Dakika

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