Emekli polis, AYM önündeki eylemde yaşamına son verdikten sonra defnedildi

Emekli polis, AYM önündeki eylemde yaşamına son verdikten sonra defnedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da emeklilerin AYM önündeki eyleminde yaşamına son veren emekli polisin cenazesi, Ahi Mesud Söğüt Camii'nde kılınan namazın ardından Elvanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazesine YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, milletvekilleri ve sendika temsilcileri katıldı.
(ANKARA) - Ankara'da emeklilerin Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği eylem sırasında yaşamına son veren emekli polis Ali Şekeroğlu, Ahi Mesud Söğüt Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Elvanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ankara'da emeklilerin Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği eylem sırasında yaşamına son veren emekli polis Ali Şekeroğlu'nun naaşı, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı'ndan kızı ve damadı tarafından teslim alındı.
Ali Şekeroğlu'nun cenazesi, öğle namazına müteakip Ahi Mesud Söğüt Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Elvanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ali Şekeroğlu'nun cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, bazı YENİ Parti milletvekilleri, sendika ve konfederasyon temsilcileri katıldı.
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