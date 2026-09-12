Emekli Tümamiral Bağcıoğlu: Meis'in gayriaskeri statüsü ihlal edildi
Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Yunanistan Başbakanı'nın Meis'te rotasyoner olarak bulunan KARATHANASIS (P-78) hücumbotunu ziyaretinin adanın gayriaskeri statüsünün açık ihlalinin belgesi olduğunu söyledi.
(ANKARA) - Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, "Yunanistan Başbakanı'nın Meis'te rotasyoner olarak bulunan KARATHANASIS (P-78) hücumbotunu ziyareti, adanın gayriaskeri statüsünün açık ihlalinin belgesidir" dedi.
Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Yunanistan Başbakanı'nın Meis'te rotasyoner olarak bulunan KARATHANASIS (P-78) hücumbotunu ziyareti, adanın gayriaskeri statüsünün açık ihlalinin belgesidir. Egemenliği tartışmalı Fener ve Karaada ziyaretleri ise güven artırıcı önlemlerin ruhuyla bağdaşmayan, tahrik edici adımlardır."
Kaynak: ANKA
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