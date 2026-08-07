Emekli Uzman Çavuşlardan Hak Yürüyüşü

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Tunahan GÜLER

(KIRIKKALE) - TEMUD bünyesinde bir araya gelen emekli uzman çavuşların, özlük haklarının iyileştirilmesi ve mesleki mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla başlattıkları yürüyüşe, YENİ Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan da katıldı. Bakan, "Biz onların yanında olmaya, hak mücadelelerinde ve onur mücadelelerinde yanlarında yer almaya, parlamentoda sesleri olmaya devam edeceğiz" dedi. TEMUD Genel Başkanı Ali Tilkici de "Yaşımız 60'a yaklaştığı için sadece inşaatlarda bekçilik yaparak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Bu kahramanlara yapılan bir ayıptır, bizler kırgınız" diye konuştu.

Türkiye Emekli Uzman Çavuşlar Derneği (TEMUD) bünyesinde bir araya gelen emekli uzman çavuşlar, özlük haklarının iyileştirilmesi ve mesleki mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Kayseri'den Ankara'ya başlattıkları "Kahramanlara Hak Yürüyüşü'nün 15. gününde Kırıkkale'ye ulaştı. Uzman çavuşlara YENİ Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan da destek verdi.

Yürüyüşe katılanlar, "Vatan savunmasının sözleşmesi olmaz", "Emekli Türk askeriyim geçinemiyorum", "Emekli uzman çavuşlar haklarını istiyor", "Teröristlerle mücadale bizleri öldürmedi ancak geçim derdi bizi düşündürüyor" ve "Emekli silah arkadaşı komutanlarımız nerede?" yazılı dövizler taşıdı.

TEMUD Genel Başkanı Ali Tilkici, yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Kahraman, uzman çavuşlara yıllardır verilen sözler yerine getirilmedi. Bu aziz vatan için canını veren, kanını veren silahlı kuvvetlerin en fazla şehit ve gazi olmuş camiası ne yazık ki hala sözleşme ile görev yapıyor. Mesleki güvenceleri yok. Hastalandıklarında meslekten atılıyorlar. Çocuğuna karaciğerinden parça verse meslekten atılıyor. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması cezası alsa, para cezası alsa, ertelense meslekten atılıyor. Kahraman, uzman çavuşlar aziz milletimizin vergileriyle kurulan silahlı kuvvetlerin moral ve motivasyonu yükselsin diye yaptırılan orduevlerinin kapısında nöbet tutuyor. Ordu personeli olmasına rağmen eşiyle bir bardak çay içemiyor, orduevlerinden faydalanamıyor. Haksızlıklar her yerde. Özellikle maaşlarımız çok düşük. Emekli uzman çavuşlar açlık sınırında maaş alıyorlar. Silahlı kuvvetlerde biz emekli Türk askeriyiz, geçinemiyoruz. Bizlere üç yıldır söz verdiler, 'İlave tazminat adı altında bir tazminat vererek sizlere de bir tazminat verip emekli maaşlarınızı yükselteceğiz' dediler ama yerine getirmediler. Şu anda 245 bin görevde olan uzman çavuş var, 110 bin emeklisi var. 60 bin şehit ailesi ve gazimizle beraber 500 binlik bir camiayız. Ailelerimizle beraber 2 milyon kişiye dayandık. Bu kadar insan ne yazık ki mağdur edildi. Yoksulluk sınırında, açlık sınırında, sefaletle yaşıyoruz.

"BU KAHRAMANLARA YAPILAN BİR AYIPTIR, BİZLER KIRGINIZ"

Yaşımız 60'a geldi. Ben 30 yıl vatan korumasında verilen her görevi şahsım adına yaptım. Biz askerlikten başka bir iş bilmeyiz. Bundan birkaç yıl öncesine kadar AVM'lerde güvenlik görevlisi olarak emekli uzman çavuşlar çalışabiliyordu. Ama artık yaşımız 60'a yaklaştığı için şu anda sadece inşaatlarda bekçilik yaparak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Bu kahramanlara yapılan bir ayıptır, bizler kırgınız. Ben tüm büyük Türk milletini, büyük yöneticilerimizin hepsini, devlet büyüklerimizin hepsini kahramanlara sahip çıkmaya çağırıyorum. Birkaç milletvekilinden, genel başkan yardımcısından başka bizlere sahip çıkan olmadı. Ne yazık ki biz öksüz kaldık. Ne yazık ki bizim sesimiz duyulmadı. Ne yazık ki bizi gören olmadı. Şu anda emekli uzman çavuş olarak açlık sınırında maaş alıyoruz. Bu, bir an önce düzeltilmelidir."

"KIDEMLERİ RÜTBEDEN SAYILMIYOR"

Yürüyüşe destek veren YENİ Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan da, 11 yıldır Meclis'te askerlerin ve polislerin özlük haklarını savunduğunu belirterek, kendisinin de asker çocuğu olduğunu söyledi. Uzman erbaşların ciddi sorunları bulunduğunu ifade eden Bakan, şöyle devam etti:

"Uzman erbaşların ciddi sorunları var. Gerçekten dünyanın en zor mesleklerinden biri olan askerlik mesleğini yapıyorlar. Yalçın dağlarda, azgın denizlerde, bizim çocuklarımız rahat uyuyabilsin diye kendi çocuklarının yetim kalmasını göze alarak mücadele ediyorlar. Askerlik, 7 gün 24 saat görev yapılan bir meslektir. Uzman çavuşların kadro hakkı yok. Sağlık yönetmelikleriyle ilgili sorunları var. Kıdemleri rütbeden sayılmıyor. Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne uzman erbaşların kadro alabilmesi için kanun teklifini ilk veren milletvekiliyim. Orduevlerine girebilmeleri için ilk kanun teklifini veren milletvekiliyim. Bugün de YENİ Parti olarak Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in selamlarını ve desteklerini getirdim. Biz onların yanında olmaya, hak mücadelelerinde ve onur mücadelelerinde yanlarında yer almaya, parlamentoda sesleri olmaya devam edeceğiz."

Bakan, açıklamasının ardından katılımcılarla yürüdü. Yürüyüş sırasında emekli uzman çavuşlar, "Uzman çavuşlara, astsubaylara özlük haklarını verin", "Hakkınız ödenmez dediler, ödemediler" ve "Şehidin, gazinin, kahramanın hakkını verin" sloganları attı.

Emekli uzman çavuşlar, her gün 10 kilometre yürüyerek 16 Ağustos Pazar günü Ankara'ya ulaşmayı planlıyor.