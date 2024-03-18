Emekli Vatandaş, Ağbaba\'ya Dert Yandı: \'Emekli Aylığım Asgari Ücrete Düştü\'

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Olaylı maç sonrası kim ne kadar ceza alacak?

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba'ya tabanı delik ayakkabısını göstererek dert yanan emekli vatandaş, "Sadaka gibi bin lira ikramiye verdiler. Ağır sanayide çalıştım. Asgari ücretin üç katı aylık alıyordum. Emekli aylığım, asgari ücrete düştü" dedi.

CHP Malatya Milletvekili ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, seçim çalışmaları sırasında emekli bir vatandaşla sohbet etti. Tabanı delik ayakkabasını gösteren emekli vatandaş, "Emeklinin hali... İntibak Yasası ne oldu? Sadaka gibi bin lira ikramiye verdiler. İkramiyeyi de Kemal Kılıçdaroğlu başlattı... İşte emeklinin hali. Emekten fazla bahsetmedin. Kırk seneden fazladır muhalefete, size oy veriyorum. Ağır sanayide çalıştım. Asgari ücretin üç katı aylık alıyordum. Emekli aylığım, asgari ücrete düştü" dedi.