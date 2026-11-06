Emekliler AYM önünde 8 bin 77 liralık seyyanen zam davasında karar bekliyor

Basın açıklaması, Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz ile seyyanen zam davasının avukatlarından Ali Erdem Gündoğan tarafından gerçekleştirildi.

Seyfettin Çilesiz, 25 Eylül'de basın açıklaması yapmak üzere bir araya geldiklerini ancak emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun yaşamına son vermesinin ardından duydukları üzüntü nedeniyle açıklamayı gerçekleştirmeden alandan ayrıldıklarını belirtti. Çilesiz, Şekeroğlu'na Allah'tan rahmet diledi.

EMEKLİLER, AYM'DEN SÖZ KONUSU ADALETSİZLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN KARAR VERMESİNİ TALEP ETTİ

Temmuz 2023'te çalışan memurlara verilen seyyanen zammın emekli memurlara verilmediğini hatırlatan Çilesiz, bu durumun çalışan memurlar ile emekliler arasında eşitsizliğe ve adaletsizliğe yol açtığını ifade etti. Çilesiz, avukat Ali Erdem Gündoğan ile birlikte hukuki mücadele başlattıklarını ve süreci Anayasa Mahkemesi'ne taşıdıklarını söyledi.

Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurunun heyet tarafından incelenerek esas hakkında görüşülmek üzere ilgili bölüme gönderildiğini aktaran Çilesiz, başvurunun halen incelendiğini ve karar verilmesinin beklendiğini kaydetti. Çilesiz, Anayasa Mahkemesi'nden söz konusu eşitsizlik ve adaletsizliğin giderilmesi için bir an önce karar vermesini talep ettiklerini dile getirdi.

Çilesiz'in ardından söz alan avukat Ali Erdem Gündoğan da konuşmasına emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'na rahmet dileyerek başladı. Gündoğan, şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere 2023 yılı ve devamında memurla memur emeklisine toplu iş sözleşmesine göre zam yapılır. Memura yapılan tüm zamlar memur emeklisine de yapılır. 2015 yılında memura 100 lira seyyanen zam yapılmıştı. Yasa gereği aynı zam memur emeklisine de verilmişti. Ancak 2023 yılında memura 8 bin 77 lira zam verilirken hukuka aykırı bir şekilde bir cümle eklendi. Nedir bu cümle? 'Seyyanen zamdan damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz.' şeklinde, Anayasa'nın 2'nci, 10'uncu, 11'inci, 35'inci, 55'inci ve 60'ıncı maddelerine açıkça aykırı bir işlem yapıldı. Biz bu işlemin iptali için buradayız.

"BU DOSYAYI BEKLETMEYİN, BİR AN ÖNCE KARAR VERİN"

Neden buradayız? Çünkü memurla memur emeklisi aynı mevzuata tabidir. Yıllarca aynı zammı almışlardır. Bu seyyanen zam haksızlığı devam ettikçe memur emeklisi, bugün tüm emekliler gibi geçinememektedir. Bir emekli bugün çay, simit hesabı yapmak istemiyor. Bakkala gittiğinde, lokantaya gittiğinde en ucuz yemeği yemek istemiyor. Hakkı olan seyyanen zammı almak istiyor ve biz Anayasa Mahkemesi'ne çağrıda bulunuyoruz: Bu dosyayı bekletmeyin, bir an önce karar verin. Neden karar verin? Çünkü bugün memur emeklisinin ya da emeklilerin emekli maaşıyla geçinmesi bir mucize. Gerçekten bir mucize. 2023 yılında 8 bin 77 lira olarak verilen zam, her altı ayda bir katsayı artışlarıyla bugün 25 bin 200 liraya denk geliyor. 25 bin 200 lira her ay memur emeklisine verilmediği gibi memur emeklisi eksik maaş almaktadır. Bunu topladığımız zaman bugün için memur emeklisinin Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan faiziyle birlikte 1 milyondan fazla alacağı oluşmuştur.

Biz buradan Anayasa Mahkemesi'ne çağrıda bulunuyoruz: Milyonlarca emekliyi ilgilendiren seyyanen zam davasını bekletmeyin. Bölümden bir an önce esas hakkında karar çıkmasını istiyoruz. Arkadaşlar, bu karar çıkmadığı sürece haftaya Türkiye'nin başka bir ilinde, öbür hafta başka bir ilinde sürekli basın açıklaması yapmaya devam edeceğiz. Çağrımızı yineleyerek Anayasa Mahkemesi'nden seyyanen zam davasında esas hakkında bir an önce karar vermesini tüm emekliler adına talep ediyoruz."