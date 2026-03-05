Emekliler Bayram İkramiyesi Artışı İstiyor - Son Dakika
Emekliler Bayram İkramiyesi Artışı İstiyor

05.03.2026 12:27
Isparta'da emekliler, hayat pahalılığına dikkat çekerek bayram ikramiyesinin artırılmasını talep ediyor.

Gökdeniz Can

(ISPARTA) - Isparta'da emekliler, bayram ikramiyesinin artırılmasını talep etti. Bir emekli, "Önceden aldığım ikramiye üstüne bin lira daha katıyordum, bir kurban alabiliyordum. Şimdi bir kurbanı 30-40 bin liraya ancak kesersin" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'ye sunulan 19 maddelik kanun teklifinde emekli bayram ikramiyelerine ilişkin düzenleme olmadığını ifade etti. Kamuoyunda, bayram ikramiyesinin geçen yıl olduğu gibi 4 bin lira ödeneceğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Isparta'da yaşayan emekli bir yurttaş, "Bayram ikramiyesi 4 bin lira yeter mi? Çocuklar bile bin liradan aşağı istemiyor. 4 bin lira nerede yetsin? En az bir maaş tutarı olması lazım, en az. Zaten emekli 20 bin lira alıyor. Bir maaş tutarı olması lazım" ifadelerini kullandı.

Başka bir emekli ise hayat pahalılığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bayram ikramiyesi verecekler de bayram ikramiyesi kaç para? 4 bin lira verecekler. Bu hayat pahalılığı karşısında 4 bin lira falan para mı yani? En azından bir 10 bin lira olması lazım. Bunu kaldırabilecek devletin gücü var mı bilemeyiz ama öyle olması gerekiyor. Önceden aldığım ikramiye üstüne bin lira daha katıyordum, bir kurban alabiliyordum. Şimdi bir kurbanı 30-40 bin liraya ancak kesersin."

"10 bin liradan aşağısı onların olsun"

Bir diğer vatandaş da beklentisinin daha yüksek olduğunu dile getirerek, "Ben televizyondan duyuyorum, gazeteden okuyorum. 5, 5 buçuk, en son 6 olur diyorlar. Ama bu pahalılıkta çok verseler ne olacak? 10 bin lira olması lazım. Ortalık çok pahalı. 10 bin liradan aşağısı onların olsun, doymasınlar" dedi.

Başka bir vatandaş ise ekonomik sıkıntının genel bir sorun olduğunu vurgulayarak, "Onlara yetmiyor ki. Bize verseler tabii onları doyuramıyoruz ki. Biri çıkıyor '500 bin lira yetmiyor' diyor. Yeter mi? Önce onlar doyacak. Bizim milletimiz yine akıllanmıyor, yine akıllanmıyor. Bak verecek diyor, 6 bin lira diyor. Bizim emeklimizde iş yok. Önce onları doyuralım" şeklinde konuştu.

Emekli ikramiyesinden memnun olduğunu belirten bir vatandaş ise, "Ben çalışıyorum, 60 yaşındayım. Çalışan bir vatandaşa yeter. Ben devlet için hiçbir şey demeyeceğim, Allah razı olsun. Ülke karışıyor. Bizim derdimiz paraya düşmeyelim yani" dedi.

Kaynak: ANKA

