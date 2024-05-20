Emekliler Huzurevlerine Yöneldi: Son 5 Yılda Başvurularda Yüzde 41 Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Emekliler Huzurevlerine Yöneldi: Son 5 Yılda Başvurularda Yüzde 41 Artış

Geniş Video İzle

Son 5 yılda huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerine yapılan başvurularda yüzde 41 artış yaşandığı belirtildi. Emeklilerin temel gereksinimlerini karşılamakta zorlandığı ve fahiş kira artışları nedeniyle barınma krizi yaşadığı ifade edildi. 2023 yılında huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerine başvuranların sayısının 19 bin 670 olduğu bildirildi.

20.05.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, son 5 yılda huzurevi ile huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine yapılan başvurularda artış olduğuna işaret ederek, "10 bin liralık emekli maaşlarıyla temel gereksinimlerini bile karşılamakta zorlanan emeklilerimiz; bir de fahiş kira artışlardan dolayı barınma kriziyle karşı karşıya kaldı. Kiralarını ödemekte zorlanan yaşlılarımız çareyi ise huzurevlerinde arıyor. 2023 yılında huzurevi ile huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine başvuru yapanların sayısı 19 bin 670'yi buldu. Son 5 yılda huzurevlerine yapılan başvurularda ortalama yüzde 41 oranında artış yaşandı" açıklamasında bulundu.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, son 5 yılda huzurevi ile huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine yapılan başvurulardaki artışı CİMER'e sordu. Gelen yanıtta son 5 yıl içindeki yüzde 41'lik artış ise dikkat çekti. Yaşlıların ekonomik gerekçelerle huzurevlerine yöneldiğini belirten Başevirgen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "10 bin liralık emekli maaşlarıyla temel gereksinimlerini bile karşılamakta zorlanan emeklilerimiz; bir de fahiş kira artışlardan dolayı barınma kriziyle karşı karşıya kaldı. Kiralarını ödemekte zorlanan yaşlılarımız çareyi ise huzurevlerinde arıyor. 2023 yılında huzurevi ile huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine başvuru yapanların sayısı 19 bin 670'yi buldu. Son 5 yılda huzurevlerine yapılan başvurularda ortalama yüzde 41 oranında artış yaşandı" ifadelerini kullandı.

2023 yılında huzurevlerine yapılan başvuruların, kapasitenin üstünde olduğa dikkati çeken Başevirgen, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 17 bin 499 kapasiteli 168 resmi yaşlı bakım bulunuyor. Bu kurumlarda 14 bin 696 yaşlı hizmet alıyor. Buna karşılık ise 2023 yılı itibariyle bakanlığa başvuru yapanların sayısı 19 bin 670'i buldu. Bakanlığın açıklamasına göre 2 yıldan fazla sıra bekleyen yaşlı bulunmuyor ama kapasitenin üzerindeki başvurular bunun çok da doğru olmadığını gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

"Yaşlılarımız özel huzurevlerinin kapısından dahi geçemiyor"

Özel huzurevi ve yaşlı bakım merkezi fiyatlarına da değinen Başevirgen,şunları kaydetti:

"2024 yılında özel huzurevi ve yaşlı bakım merkezi fiyatları yüzde 130'dan fazla zamlandı. 2024 fiyatlarıyla özel huzurevlerinde konaklamanın maliyeti 22 bin liradan 66 bin liraya kadar değişiyor. Huzurevinde kalan birçok memur emeklisi yaşlılar ödemekte güçlük çekecekleri yüksek ücretler konusunda 'Çıkartılır mıyız' endişesi yaşamaya başladı. Emekli maaşına yapılan yüzde 49,25 zamla yaşlılarımız özel huzurevlerinin kapısından dahi geçemiyor. Bu fiyatlarla emeklilerin özel huzurevlerinde ve yaşlı bakım merkezlerinde kalma gibi şansları yok. Mecburen devlete ait huzurevlerine yönelen 60 yaş üstü vatandaşlar kapasitenin üzerindeki başvurular nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kalıyor."

Emekliler Huzurevlerine Yöneldi: Son 5 Yılda Başvurularda Yüzde 41 Artış
Kaynak: ANKA

Bekir Başevirgen, Milletvekili, Manisa, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekliler Huzurevlerine Yöneldi: Son 5 Yılda Başvurularda Yüzde 41 Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:12 İran’da Reisi’nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak “Muhbir“ devraldı İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak "Muhbir" devraldı
11:36 Reisi’nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail’den ilk yorum: Dahlimiz yok Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok
10:57 Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı
09:54 Bir tarafta yas bir tarafta eğlence İran’da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümünü havai fişeklerle kutladı Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
11:33 Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti
11:27 Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı Saldırgan az kalsın boğuluyordu Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı! Saldırgan az kalsın boğuluyordu
10:52 Reisi’nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet Reisi'nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet
10:51 Mert Hakan Yandaş’tan Kerem Aktürkoğlu’na olay yanıt: 5’e1 dayak yerken Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na olay yanıt: 5'e1 dayak yerken
10:44 DolarTL değer kaybıyla başladı Dolar/TL değer kaybıyla başladı
10:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran’ın yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran'ın yanında olacağız
10:19 Süper Lig’de kim nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
09:55 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi
09:36 Esra Dermancıoğlu, Cannes’a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 12:52:20. #1.13#
SON DAKİKA: Emekliler Huzurevlerine Yöneldi: Son 5 Yılda Başvurularda Yüzde 41 Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement