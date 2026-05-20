Emekliler Sağlıkta Katkı Payı Kaldırılmasını İstedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emekliler Sağlıkta Katkı Payı Kaldırılmasını İstedi

20.05.2026 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halkevleri Emekli Hakları Meclisi, TBMM’ye dilekçelerini sunarak sağlıkta katkı payının kaldırılmasını talep etti.

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Tunahan GÜLER

(ANKARA) - Halkevleri Emekli Hakları Meclisi, "sağlıkta katkı ve katılım paylarının kaldırılması" talebiyle topladıkları dilekçeleri TBMM'ye sundu. Halkevleri Onursal Genel Başkanı Abdullah Aydın, "Meclis bir an önce Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 'Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler' başlıklı 69. Maddesinde gerekli düzenlemeyi yapmalıdır. Emekliler olarak sağlık hakkımızın ve tüm diğer haklarımızın peşindeyiz" dedi.

Halkevleri Emekli Hakları Meclisi, "sağlıkta katkı ve katılım paylarının kaldırılması" talebiyle Türkiye'nin dört bir yanından topladıkları dilekçeleri TBMM'ye sunmadan önce Ankara'da bir araya geldi. Dilekçelerin teslimi öncesinde emekliler, TBMM Dikmen Kapısı önünde basın açıklaması yapmayı planladı.

Kızılay'da toplanan emeklilerin TBMM Dikmen Kapısı'na yürüyüşüne polis tarafından izin verilmedi. Emeklilerin Madenci Anıtı önünde açıklama yapma talebi de karşılık bulmayınca, basın açıklaması İçişleri Bakanlığı önündeki üst geçitte yapıldı.

Halkevleri Emekli Hakları Meclisi'ne DİSK Emekli-Sen ve Tüm Emekliler Sen'de destek verdi.

"Emeklilerden sağlıkta katkı ve atılım payı alınmasın" pankartı ardında toplanan emekliler, "Sağlık hakkımızın peşindeyiz", "Bizi hasta edenlerin peşindeyiz" ve "Sağlıkta katkı-katılım soygununa son" dövizleri taşıyarak "İnsanca yaşamak istiyoruz", "Sağlık haktır satılamaz", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek", "AKP'den hesabı emekliler soracak" ve "Sadaka değil insanca ücret istiyoruz" sloganları attı."

AYDIN: "EŞİT, PARASIZ, ERİŞİLEBİLİR SAĞLIK HAKKIMIZIN PEŞİNDEYİZ"

Halkevleri Emekli Hakları Meclisi adına basın açıklamasını Halkevleri Onursal Genel Başkanı Abdullah Aydın yaptı. Aydın, şöyle konuştu:

"Bugün emekliler olarak 'Artık Yeter! Düzeniniz bizi hasta ediyor' demek, sağlık hakkımıza erişimin önündeki engellerden biri olan katkı ve katılım paylarının kaldırılması talebimizi içeren imzaları Meclise sunmak için bir aradayız. Sağlığımız elimizden alındığı gibi sağlık güvencesinden de yoksun bırakıldık. Sağlık hizmetlerine erişemiyoruz. Muayene ve ilaç katılım payları, eşdeğer ilaç farkları, reçete parası, tedavi giderleri olarak üst üste biniyor. Diş tedavisi, işitme cihazı, protezler, gözlük gibi temel ihtiyaçlarımızı ücretini ödeyerek karşılamamız isteniyor. İşitme cihazlarının fiyatları 25 bin ile 90 bin lira arasında değişirken emekliye 5 bin 87 lira cihaz parası ödeniyor. Bize açıkça 'duymayın!' deniyor. SGK'nın gözlük çerçeve ve camı için ödediği para ile gözlük almak ne mümkün! 'Görmeyin!' diyorlar. Randevu sorunu, hastanelerin ulaşılabilir olmaması, kimi ilaçlara erişim sorunu bu soruna ekleniyor. Sağlık hakkı emekliler için erişilemez hale geliyor. Kampanyamıza başlarken de demiştik: Kabul etmiyoruz! Eşit, parasız, erişilebilir sağlık hakkımızın peşindeyiz."

Sağlık bir hak olarak herkes için güvence altında olmalıdır. Eşit, parasız, erişilebilir sağlık hakkı, sağlık sorunlarımızın arttığı emeklilik döneminde bizler için daha yaşamsal. Bu nedenle emekliler ve hak sahiplerine sağlanan sağlık hizmetlerinden katkı ve katılım paylarının kaldırılmasını istiyoruz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanından topladığımız binlerce imzayı teslim ediyoruz. Kampanyamız sadece bir başlangıç. Öncelikle atılan her bir imzanın, milyonların talebinin takipçisi olacağız: Meclis bir an önce Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 'Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler' başlıklı 69. Maddesinde gerekli düzenlemeyi yapmalıdır. Emekliler olarak sağlık hakkımızın ve tüm diğer haklarımızın peşindeyiz. Haklarımızı gasp edenlerin, bizleri temsilen meclis koltuklarında oturup sermayeyi temsil edenlerin de peşinde olacağız."

KALENDER: "EMEKLİ KARDEŞİM, SAĞLIKTA KATKI PAYI ÖDEMEK İSTEMİYORSAN ÖRGÜTLÜ OL"

SES Eş Genel Başkanı Mehmet Sıddık Akın da "Açlık sınırının altında maaşa tabi tutulan emekliler, aynı zamanda 14 kalemde katkı, katılım payı ve ilave ücretler vermek zorunda kalıyorlar. Biz sadece bu ülkenin yurttaşları için değil, bu topraklarda yaşayan herkes için ücretsiz sağlık talep ediyoruz. Ödediğimiz vergiler yeter, biz yıllarca çalışıyoruz. İleri yaşlardaki insanlar açısından kronik hastalıklar çok daha fazla artıyor, daha fazla sağlık kuruluşlarına başvurmak zorunda kalıyorlar. Halkın yürüttüğü sağlık hakkı mücadelesini daha da toplumsallaştırmak adına bundan sonra da mücadelede ortaklaşmaya ve dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

DİSK Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender, "İnsanca yaşamak, mal ve hizmetlerden, gelişim ve refahtan hakkımız olanı istiyoruz. Buradan 17 milyon 700 bin emekliye bir çağrıda bulunuyorum: Emekli kardeşim, enflasyon altında ezilmek istemiyorsan, sağlıkta katkı payı ödemek istemiyorsan, insanca yaşamak istiyorsan örgütlü ol, güçlü ol" diye konuştu.

Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, polis barikatına tepki göstererek, "Bugün Ankara Emniyeti'nin göstermiş olduğu muazzam çaba, bu eylemi engelleme çabası, daha önce eğitim emekçilerine de aynı şekilde gösterildi. Daha önce maden işçilerine de aynı muamele yapıldı. Biz şunu görüyoruz: Bu memlekette hakkını aramak isteyen kim varsa karşısında sarayın kolluk güçlerini buluyor, sarayın polisini buluyor" dedi.

Bu ülkede milyonların servetinin yüzde 1'in cebinde olduğunu bildiklerini söyleyen Merttürk, "Korktukları şey tam da yüzde 99 olan bizlerin, milyonların örgütlenip onların karşısına dikilmesidir ve bu isyanın örgütlenmesinden korkmaya devam etsinler. Bizler Halkevciler olarak, başta Emekli Hakları Meclisimizin deneyimlerine dayanarak ama işçi sınıfının tüm kesimleriyle, kadınlarla, gençlerle birlikte sarayın karşısında örgütlü bir güç olarak dikilmek için ve bu memleketi hak ettiği eşit, özgür bir geleceğe kavuşturmak için mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Açıklamının ardından emekliler ayrı gruplar halinde Meclis'e giderek topladıklarını dilekçeleri sundu.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekliler Sağlıkta Katkı Payı Kaldırılmasını İstedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Sinan Burhan’dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın
Icardi’ye dev talip Her şeye sil baştan başlayabilir Icardi'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir
Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı
Mide bulandıran olay Küçük kızı, tacizden “Anne“ feryadı kurtardı Mide bulandıran olay! Küçük kızı, tacizden "Anne" feryadı kurtardı
İsrail Sumud Filosu’ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
Çelik: AB fırsatı dar yaklaşımlarla kaybetti Çelik: AB fırsatı dar yaklaşımlarla kaybetti
İki fotoğraf arasında saatler var Georgina Rodriguez’den dikkat çeken imaj değişikliği İki fotoğraf arasında saatler var! Georgina Rodriguez'den dikkat çeken imaj değişikliği

16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
15:21
Fenerbahçe’de Hakan Safi’nin adaylığı riske girdi
Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin adaylığı riske girdi
15:09
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
15:07
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt
Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
15:01
Fenerbahçe’den Kevin De Bruyne bombası
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası
14:56
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
14:39
Temas kuruldu Sergen Yalçın’ın yerine kupa canavarı hoca geliyor
Temas kuruldu! Sergen Yalçın'ın yerine kupa canavarı hoca geliyor
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı” sorusuna dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
13:20
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu Cinayetin nedeni kan dondurdu
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 16:41:12. #7.13#
SON DAKİKA: Emekliler Sağlıkta Katkı Payı Kaldırılmasını İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.