Emekliler, Sorunlarını ve Taleplerini Duyurmak İçin Açıklama Yaptı

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HABER-KAMERA: HAKAN KAYA

Emekli örgütleri, yaşadıkları sorunları ve taleplerini duyurmak amacıyla Kadıköy İskele Meydanı'nda açıklama yaptı. Ortak basın açıklamasını okuyan EYT ve Emekliler Federasyonu Başkanı Arzu Lastikçi, "Hükumet, emeklileri dilenci gibi görmekten derhal vazgeçmelidir. Yıllarca çalışan, vergi ve sigorta primi ödeyen emekliler sadaka değil, emeğinin ve alın terinin karşılığını istiyor! İnsanca yaşamak emeklilerin hakkı değil mi? Artık yeter! Devlet bütçesi ve maliye hazinesi, dolar milyarderi ve milyoneri bir avuç holding patronu ve müteahhit için değil, milyonlarca yoksul emekli için harcansın" dedi.

İstanbul Emekliler ve EYT'liler Birliği, EYT ve Emekliler Federasyonu, DİSK Emekli-Sen Taban İnisiyatifi, 2021 Tüm Emekliler Sendikası, Özel Banka ve Sandık Emeklileri ve Tüm Emekliler Birleşim Platformu üyeleri yaşadıkları sorunları ve taleplerini duyurmak amacıyla Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya geldi.

"İnsanca yaşamak istiyoruz" yazılı pankart açan emekliler, "Mezarda emeklilik istemiyoruz", AKP'den hesabı emekliler soracak" sloganları attı.

"EMEKLİLER AÇLIĞA VE SEFALETE MAHKUM EDİLDİ"

Ortak basın açıklamasını okuyan EYT ve Emekliler Federasyonu Başkanı Arzu Lastikçi, 10 bin liralık emekli maaşıyla milyonlarca emeklinin açlığa ve sefalete mahkum edildiğini belirterek, "Emekli maaşı kiraya yetmiyor. Elektrik ve doğalgaz faturaları ödenemez miktarlara ulaşıyor. Emeklinin mutfağı alev alev yanıyor. Milyonlarca emekli açlık sınırının altında yaşıyor. Maaşı yetmediği için günlük gıda harcamalarını tüketici kredisi ve kredi kartıyla karşılamak zorunda kalan emekliler, banka kuyruklarında yaşam savaşı veriyor." dedi.

"BOŞ LAFLARLA KARIN DOYMUYOR"

İktidarın emeklileri oyaladığını söyleyen Lastikçi, şöyle devam etti:

"Emekliler böylesine ağır ve zor şartlar altında yaşamaya çalışırken, milyonlarca emeklinin oyunu alarak işbaşına gelen siyasi iktidar, devlet bütçesinden karşıladığı üçer beşer maaş ve huzur hakkı ödemeleriyle yandaşlarına, dost ve akrabalarına ulufe dağıtıyor. İnsanca yaşanacak maaş isteyen milyonlarca emekliye sıra geldiğinde ise; 'bütçe imkanlarını araştırıyoruz, biraz daha sabredin. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz inşallah' diye aylardan beri oyalıyor. '2024 yılını emekliler yılı ilan ettik, Temmuz ayında emekli maaşlarını eşitleyeceğiz' diyerek, emeklilerin umutlarını ve hayallerini seçim malzemesi olarak kullanmak istiyor. Oysa görünen köy kılavuz istemez. Rakamlar ve gerçekler ortada. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Boş laflarla karın doymuyor."

"HÜKUMET EMEKLİLERİ DİLENCİ GİBİ GÖRMEKTEN DERHAL VAZGEÇMELİDİR"

"Hükumet, emeklileri dilenci gibi görmekten derhal vazgeçmelidir" diyen Lastikçi, "Yıllarca çalışan, vergi ve sigorta primi ödeyen emekliler sadaka değil, emeğinin ve alın terinin karşılığını istiyor! İnsanca yaşamak emeklilerin hakkı değil mi? Artık yeter! Devlet bütçesi ve maliye hazinesi, dolar milyarderi ve milyoneri bir avuç holding patronu ve müteahhit için değil, milyonlarca yoksul emekli için harcansın" ifadelerini kullandı.

TALEPLERİNİ SIRALADILAR

Açıklamanın son kısmında hükumete ve TBMM'ye seslenen emekliler, "insanca yaşanacak maaş istiyoruz" diyerek taleplerini şu şekilde sıraladı:

"Halen 10 bin lira olarak ödenmekte olan en düşük emekli maaşı başta olmak üzere tüm emekli maaşları ile dul ve yetim aylıklarına Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere 12 bin lira seyyanen ek zam yapılsın.

Tüm emeklilerle dul ve yetim aylığı alanlara, yılda dört defa asgari ücret tutarında ikramiye ödensin. İkramiye ödemelerinde, çalışan emekli, çalışmayan emekli, özel sandık emeklisi şeklindeki ayrımcı, adaletsiz ve haksız uygulamaya derhal son verilsin. Bankalar Kanununda yer alan 58. Madde acilen değiştirilerek, "TBMM'de Ek Torba yasa teklifi ile "Özel sandık emeklileri de ikramiye ödemelerinden yararlanır" şeklinde kanuna ilave edilsin.

İntibak Yasası acilen çıkarılsın.

Aylık Bağlama Oranları yeniden yüzde 70'e yükseltilsin.

3 Mart 2023 tarih ve 7438 sayılı EYT kanununa rağmen hala emekli olamayan EYT'li emekçilerin yaşadığı mağduriyetlerin tamamen ortadan kaldırılması için, eksik bırakılan tüm hakları kapsayacak şekilde EYT Kanunu yeniden düzenlensin.

Bağkur kapsamı altında, tescil, prim eşitleme ve ihya mağduriyetlerinin giderilmesi,

Mevcut emeklilik sistemi, Ülkemiz şartlarına uygun değil. Mezarda Emeklilik istemiyoruz.

Emeklilik yaşı ve prim ödeme gün sayısı düşürülsün.

Ağır işlerde çalışanlara yıpranma payı ve erken emeklilik hakkı tanınsın.

Staj süreleri ve çıraklık sigortası SGK başlangıcı sayılsın.

Emekli maaşlarının, TÜİK'in açıkladığı sahte enflasyon oranlarına göre, hükümet tarafından tek yanlı olarak belirlenmesi uygulamasına son verilsin. Emekli maaşları ile dul ve yetim aylıklarının toplu sözleşme yoluyla belirlenmesi için, "Emekli Sendikaları Kanunu" çıkarılsın.

Herkes için eşit, nitelikli, parasız ve ulaşılabilir sağlık hizmeti ilkesine göre, emekli maaşlarından yapılan tüm sağlık kesintileri iptal edilsin.

Konut sahibi olmayan Emeklilere TOKİ tarafından Sosyal Konut projelerinin hayata geçirilsin.

Ülkenin gelişme hızından Emeklilere % 100 pay verilsin.

Emekli yurttaşlara hak ettikleri saygı gösterilsin. Yalnız yaşayan, hasta ve bakıma ihtiyacı olan emekli ve yaşlı Vatandaşlar için devlete ait huzurevi sayısı artırılarak, bakım hizmetleri yaygınlaştırılsın.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında 4a, 4b ve 4c olarak ayrıştırılan işçi, memur, esnaf ve çiftçi emekli maaşları ile dul ve yetim aylıklarındaki eşitsizlik ve adaletsizlik giderilsin."