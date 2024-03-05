Emekliler, Yüksek Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Altında Eziliyor - Son Dakika
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Emekliler, Yüksek Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Altında Eziliyor

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, emeklilerin yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle zor durumda olduğunu söyledi. Emeklilerin iftar için mütevazı bir menemen yapmak isteseler bile en az 65 lira harcamak zorunda kaldığı belirtildi. Gıda fiyatlarının sürekli artmasıyla birlikte emeklilerin geçim sıkıntısı yaşadığı vurgulandı. Başevirgen, iktidara seslenerek emeklilerin durumunu göz önünde bulundurmasını istedi.

05.03.2024 12:43  Güncelleme: 13:13
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CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, emeklilerin yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının altında ezildiğini belirterek "Emekliler, iftar için mütevazı bir menemen yapmak isteseler ceplerinden en az 65 lirayı çıkartmak zorundalar. Ramazan ayı boyunca iftar ve sahurda sadece menemen yeseler aylık maliyeti 4 bin liraya yakın. Gıda fiyatları sürekli artarken enflasyon altında ezilen emeklilerin 10 bin lirayla geçinebilmeleri için mucize yaratmaları gerek" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, yüksek enflasyon nedeniyle emeklilerin durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Geçmiş yıllardaki gıda fiyatlarını bugünün fiyatlarıyla karşılaştıran Başevirgen, şunları kaydetti:

"EMEKLİLER KARA KARA DÜŞÜNMEYE BAŞLADI"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'emekliler yılı' olarak ilan ettiği 2024 yılında ekonomik krizden en fazla etkilenen kesim emeklilerimiz oldu. Enflasyon karşısında emeklinin geliri gün geçtikçe eriyor, gün geçtikçe yoksullaşma artıyor. Ramazan ayı yaklaşırken emeklilerimiz bu kez de iftar ve sahurda sofraya ne koyacaklarını kara kara düşünmeye başladı. Türkiye'nin yüksek enflasyon sürecine sokulduğu Eylül 2021'de, 100 liraya satın alınan ve temel ürünlerden oluşan bir gıda sepetinin Şubat 2024'teki fiyatı 755 liraya kadar çıktı."

"SADECE MENEMEN YESELER AYLIK MALİYETİ 4 BİN"

Ramazan ayında sofralara konabilecek temel gıdalar üzerinden hesaplama yapan Başevirgen, "İftarda oruç açmak için öncelikli tüketilen zeytinin kilogram fiyatı, Ağustos ayında 160 lira iken bugün 390 lira. Hurma fiyatları ise piyasada kalitesine göre 100 lira ile 500 lira arasında değişiyor. 250 gramlık Ramazan pidesi bazı illerde 15 lira olarak belirlendi. Emekliler, iftar için mütevazı bir menemen yapmak isteseler ceplerinden en az 65 lirayı çıkartmak zorundalar. Ramazan ayı boyunca iftar ve sahurda sadece menemen yeseler aylık maliyeti 4 bin liraya yakın. 10 bin liralık emekli maaşlarıyla Ramazan'da sofralarına kırmızı et koyabilenlerin bir öğün İzmir köfte için harcamaları gereken tutar en az 260 lira. Kırmızı ete yanaşamayanlar ise iftarda tavuk sote yemek istese bu kez de en az 210 lira harcamak durumundalar" dedi.

"ELİNİZİ EMEKLİLERİN CEBİNDEN ÇEKİN"

Başevirgen, yüksek enflasyon ve kötü ekonomi karşısında emeklilerin enflasyon altında ezildiğini belirterek, "Emekli ve dar gelirliler kemer sıkmaya zorlanırken, iktidarın bizi kıskandığını iddia ettiği Almanya'da emekli maaşı 1.700 Euro. Bizde en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira ise 298 Euro ediyor. Bir Alman emekli maaşıyla 242 kilo kıyma alabiliyorken, bizim emeklilerimiz ise kilosu ortalama 400 liradan sadece 25 kilo kıyma alabiliyor. İktidar, emeklilere reva gördüğü 10 bin lira maaş ve 3 bin liralık ikramiyeyle açlığı bile çok görüyor. Milyonlarca yurttaş yoksullukla, açlıkla kuşatılmış durumda. Gıda fiyatları sürekli artarken enflasyon altında ezilen emeklilerin 10 bin lirayla geçinebilmeleri için mucize yaratmaları gerek. İktidara sesleniyoruz, elinizi artık emeklilerin cebinden çekin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Emekliler, Yüksek Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Altında Eziliyor - Son Dakika

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