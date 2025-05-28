Emeklilerden 'İnsanca Yaşam' Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Emeklilerden 'İnsanca Yaşam' Talebi

28.05.2025 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüm Emekliler Sendikası, düşük maaşlar ve hak ihlallerine karşı 'insanca yaşam' talep etti.

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) Tüm Emekliler Sendikası, emeklilerin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşullara tepki göstererek "insanca yaşam" talebini yineledi. Sendika yöneticileri ve üyeleri, düşük emekli maaşlarını, demokratik hakların kısıtlanmasını ve iktidarın politikalarını eleştirirken; mücadeleyi büyütme ve dayanışmayı artırma çağrısında bulundu. Emekliler bayram ikramiyelerinin yılda dört kez ve her seferinde asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini vurguladı. "Açlığa mahkum ediliyoruz... Emeklilere reva görülen bu sefalet ne insani, ne anayasal, ne de ahlaki açıdan kabul edilebilirdir" diyen emekliler, 16 milyonluk bir kitleyi oluşturduklarını anımsatarak, "Yerel seçimlerde gerekli dersi verdik. İlk genel seçimde de bu karanlık düzeni değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Tüm Emekliler Sendikası, Kadıköy Rıhtım'da bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlediği basın açıklamasında, emeklilerin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşullara tepki göstererek "insanca yaşam" talebini yineledi. Sendika yöneticileri ve üyeleri, düşük emekli maaşlarını, demokratik hakların kısıtlanmasını ve iktidarın politikalarını eleştirirken; mücadeleyi büyütme ve dayanışmayı artırma çağrısında bulundu. Basın açıklamasında konuşan sendikanın MYK Üyesi Metin Vasfi Tekiz, hükümetin kişi başına düşen milli gelir artışını övmesine karşılık, bu büyümeden emeklilerin hiçbir pay alamadığını söyledi. Tekiz, "Refah payı emeklilere yansıtılmadığı sürece yoksulluk daha da derinleşir. Bugün 14.469 TL ile geçinmeye mahkum edilen milyonlarca emekli, derin bir yoksulluğa itilmiştir. Bizim derdimiz yalnızca karnımızı doyurmak değil, insanca yaşamaktır" dedi.

23 yıllık mevcut iktidarın emeklilere yönelik uygulamalarını eleştiren Tekiz, bayram ikramiyelerinin yılda dört kez ve her seferinde asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini vurguladı. "Emeklilere reva görülen bu sefalet ne insani, ne anayasal, ne de ahlaki açıdan kabul edilebilirdir" diye konuştu.

"Demokratik haklarımız sısıtlanıyor, açlığa mahkum ediliyoruz"

Tüm Emekliler Sendikası Kadıköy Şube Yönetim Kurulu Üyesi Vasfiye Esel, 10 gün önce yapılan genel kurulun ardından yenilenen yönetimle birlikte emeklilerin sesi olmaya devam edeceklerini söyledi. Esel, milyonlarca emeklinin açlık sınırının çok altında maaş aldığını belirterek, "Bu maaşlarla sağlık, barınma ve beslenme gibi temel haklarımıza erişim imkansız hale gelmiştir. Demokratik haklarımız sısıtlanıyor, açlığa mahkum ediliyoruz" dedi.

Esel, tek adam rejimiyle demokratik mücadele alanlarının daraltıldığını, sendikal hakların engellendiğini ve emeklilerin örgütlenmesinin yargı sopasıyla bastırılmak istendiğini ifade etti. Bayram ikramiyelerinin yetersizliğine değinen Esel, "İktidar, emeklilere karışmasaydı, en düşük emekli maaşı bugün en düşük memur maaşına eşit olacaktı. Bayram ikramiyesi asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır" dedi.

"Kırmızı bant eylemi büyüyecek"

Basın açıklamasına katılan emekli öğretmen Kamber Özcivan da, başlattıkları "kırmızı bant" eyleminin sürekli ve pasif bir direniş biçimi olduğunu söyledi. "Tek adamın aydınlarla, siyasetçilerle kedinin fareyle oynadığı gibi oynamasını hazmedemiyoruz. Hak, hukuk, adalet Türkiye'ye gelene kadar kırmızı kol bandımızı çıkarmayacağız. Bu eylem büyüyecek, Türkiye'ye yayılacak" dedi.

"Et için Kurban Bayramı'nıbekliyoruz"

Açıklama öncesinde ANKA'ya konuşan emekli yurttaşlardan Hasan Kızılyatak, ekonomik krizden en çok emeklilerin etkilendiğini belirtti. "Pazarda taneyle alışveriş yapıyoruz. Kurban Bayramı'nı dört gözle bekliyoruz çünkü o zaman eş, dost kurban keserse biz de belki et yiyebiliyoruz" dedi. Bayram ikramiyesinin asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini vurgulayan Kızılyatak, torunlarına harçlık verememenin üzüntüsünü dile getirdi.

"Bu ülkede yaşamaktan utanır hale geldik"

Katılımcılardan Faruk Çelik ise ifade özgürlüğünün baskılandığını belirterek, "Artık bu ülkede yaşamaktan utanıyoruz. İnsanca yaşamak için talepte bulunuyoruz ama yönetenler bizi duymuyor" dedi.

"Kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar"

Tüm Emekliler Sendikası Ataşehir- Ümraniye Şube Başkanı Çetin Üzce, emekli maaş artışlarının ardından yapılan zamlarla tüm kazanımların geri alındığını belirtti. "Bu artık kepçeyi de geçti. Asgari ücret 22 bin TL, en düşük emekli maaşı 14 bin TL. TÜİK'in yalan istatistikleriyle gerçek hayat arasında dağlar kadar fark var. Barınma, gıda, sağlık… Her şey ateş pahası" diye konuştu. Üzce, emeklilerin 16 milyonluk bir kitleyi oluşturduğunu belirterek, "Yerel seçimlerde gerekli dersi verdik. Genel seçimde de bu karanlık düzeni değiştireceğiz" dedi.

"Emeklilerin parka gidecek gücü kalmadı"

Emekli resim öğretmeni Sabiha Çarmıklı, birçok emeklinin psikolojik olarak çöktüğünü ve eylemlere katılacak güçlerinin kalmadığını belirtti. "Artık yaşamak değil, sadece nefes almak istiyoruz. Bu ülke gerici, muhafazakar bir iktidarın insafına bırakılmamalı. Gençlerimizin geleceği için mücadele etmeliyiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Sendika, Kadıköy, Ekonomi, Güncel, Mahkum, Mahkum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emeklilerden 'İnsanca Yaşam' Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye’nin en büyük 10 sanayi şirketi Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi
Türkiye’nin 87 yıllık firması batıyor Ne var ne yok satışa çıkarıldı Türkiye'nin 87 yıllık firması batıyor! Ne var ne yok satışa çıkarıldı
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
İçi tamamen altın dolu Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı 3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
Teksas’ı fırtına vurdu 160 bin kişi elektriksiz kaldı Teksas'ı fırtına vurdu! 160 bin kişi elektriksiz kaldı
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman’ı isteyen dünya devini açıkladı Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

16:58
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
15:02
Bu markalardan uzak durun Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
23:01
DMM’den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
DMM'den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
22:28
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
22:23
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
22:13
Volkan Demirel Fenerbahçe’ye zarar veren ismi açıkladı
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı
22:10
ABD’den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
ABD'den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
22:07
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
22:00
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
21:48
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
21:44
Shakhtar Donetsk, Arda Turan’ı resmen açıkladı
Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 18:29:40. #7.13#
SON DAKİKA: Emeklilerden 'İnsanca Yaşam' Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.