Emeklilere bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Emeklilere bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarıldı

Emeklilere bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarıldı

Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, emeklilere bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasını düzenleyen düzenlemeleri içeriyor. Kanun ayrıca hapis cezasının infazı, kısıtlama kararları ve örgüt adına suç işleyen kişilere verilecek cezalarla ilgili düzenlemeleri de içeriyor.

12.03.2024 00:33  Güncelleme: 00:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emeklililere bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasını düzenleyen ve kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2 Mart'ta kabul edilerek yasalaşan ve emekli bayram ikramiyelerinin 3 bin liraya çıkarılmasını öngören 42 maddelik Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla getirilen düzenlemeler şöyle:

"- Kesinleşmiş hapis cezasının infazı amacıyla ceza infaz kurumunda bulunan ergin bir kişi, isteği üzerine kısıtlanacak veya kendisine kayyum atanacak. Toplam 5 yıl veya daha fazla kesinleşmiş hapis cezasının infazı amacıyla ceza infaz kurumunda bulunan ergin bir kişi, isteği bulunmasa dahi kişiliğinin veya mal varlığının korunması bakımından gerekli görülmesi halinde kısıtlanabilecek. Cezayı yerine getirmekle görevli makam, hapis cezasının infazına başlandığını derhal vesayet makamına bildirecek. Vesayet makamı karar vermeden önce hükümlüyü dinleyecek. Kanun'un kayyumluğa ilişkin hükümleri, niteliğine uygun düştüğü ölçüde bu düzenleme için de uygulanacak.

Anayasa Mahkemesi kararı gereğince Türk Medeni Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlamaya karar verilebilmesi için aranan resmi sağlık kurulu raporunun temini amacıyla, yasanın "usul" başlıklı madde hükümlerine başvurulabilecek.

Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkumiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin hukuka uygun bir şekilde sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkacak. Hapis halinin devamı süresince vesayetin sona erdirilmesi, toplam 5 yıldan az olan hapis cezasının infazına bağlı olarak verilen kısıtlama kararları bakımından kişinin isteminin bulunması ve toplam 5 yıl veya daha fazla kesinleşmiş hapis cezasının infazına bağlı olarak verilen kısıtlama kararları bakımından kişinin talebi üzerine kişiliğinin veya mal varlığının korunması sebebinin ortadan kalkması halinde mümkün olacak.

Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. İşlenen suçun niteliğine göre verilecek ceza yarısına kadar indirilebilecek. Bu hüküm sadece silahlı örgütler hakkında uygulanacak.

TCK'de belirtilen "Devletin güvenliğine karşı suçlar ile anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" bakımından, silahlı örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi ayrıca 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. İşlenen suçun niteliğine göre verilecek ceza, yarısına kadar indirilebilecek.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda, hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında, sanığa yüklenen suçtan dolayı yargılama sonunda hükmolunan ceza, 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecek."

Kaynak: ANKA

Ceza Muhakemesi Kanunu, Hukuk, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emeklilere bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • 5 yaşındaki çocuk İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyor
    00:30 5 yaşındaki çocuk İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyor

    Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Ömer Faruk Konak, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyarak herkesi kendisine hayran bıraktı. Baba Hacı Konak, çocuğunun bu yeteneği karşısında gururlandığını belirtti.

  • İzmir'de 7'si çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı
    00:27 İzmir'de 7'si çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı

    İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 7'si çocuk 39 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

  • Şanlıurfa Siverek'te Elektrik Panosu Patladı
    00:27 Şanlıurfa Siverek'te Elektrik Panosu Patladı

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, gece geç saatlerde patlayan elektrik panosu mahallede korkuya neden oldu. Ayvanat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde elektrik panosu yanmaya ve patlamaya başladı. Yangın sonrası mahalle karanlığa gömülürken, itfaiye ekipleri müdahale etti. Tamamen yanan pano nedeniyle mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Safranbolu'da hafif ticari araç sitenin bahçesine uçtu: 3 yaralı
    00:25 Safranbolu'da hafif ticari araç sitenin bahçesine uçtu: 3 yaralı

    Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, sitenin bahçesine uçarak 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • İzmir'de parkta bıçaklı saldırı: Genç kız hayatını kaybetti, annesi yaralandı
    00:25 İzmir'de parkta bıçaklı saldırı: Genç kız hayatını kaybetti, annesi yaralandı

    İzmir'in Konak ilçesinde parkta oturdukları sırada bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden genç kız ile yaralanan annesinin, olay anına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı. Alkollü olduğu iddia edilen saldırgan gözaltına alındı ve tutuklandı.

  • Bozüyük Belediye Başkanı İftar Çadırında Hemşehrileriyle Buluştu
    00:25 Bozüyük Belediye Başkanı İftar Çadırında Hemşehrileriyle Buluştu

    Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, ramazan ayının ilk iftarını Bozüyük Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında hemşehrileriyle birlikte yaptı. İftar çadırı ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek.

  • Netflix ve Apple, 2024 Akademi Ödülleri'nde başarısız oldu
    00:22 Netflix ve Apple, 2024 Akademi Ödülleri'nde başarısız oldu

    2024 Akademi Ödülleri'nde Netflix ve Apple, dijital platformların tereddütünü gözler önüne seren başarısız bir gece geçirdi. Netflix sadece bir Oscar ödülü kazanırken, Apple'ın hiçbir projesi ödül alamadı. Bu durum, Hollywood dünyasının dijital platformları benimseme konusundaki tereddütünü ortaya koydu.


00:21 Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL’ye çıkarıldı Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı
00:16 Fernando Santos’tan maç sonuna damga vuran sözler: Üzerimde baskı hissetmiyorum Fernando Santos'tan maç sonuna damga vuran sözler: Üzerimde baskı hissetmiyorum
22:23 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlattı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlattı
22:23 Eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü, sonrasında intihar etti Eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü, sonrasında intihar etti
21:46 Tırın altında kalarak hayatını kaybeden ailenin iftara gittiği ortaya çıktı Tırın altında kalarak hayatını kaybeden ailenin iftara gittiği ortaya çıktı
23:32 Kocaeli’de trafoda çıkan yangın elektrik kablolarını patlattı, 10 sokak karanlığa gömüldü Kocaeli'de trafoda çıkan yangın elektrik kablolarını patlattı, 10 sokak karanlığa gömüldü
23:16 Beşiktaş, Fernando Santos ile 10 maçta 6 kez gol atamadı Beşiktaş, Fernando Santos ile 10 maçta 6 kez gol atamadı
22:25 Kara Kartal ağır yaralı Beşiktaş, Gaziantep FK’ye deplasmanda 2-0 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Gaziantep FK'ye deplasmanda 2-0 yenildi
22:14 Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Al-Musrati sakatlandı Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Al-Musrati sakatlandı
21:59 Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz, Dominikli bir ailenin evine girip çuvalla yiyecek çaldı Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz, Dominikli bir ailenin evine girip çuvalla yiyecek çaldı
21:12 Emre Belözoğlu ve Serhat Akın arasındaki tartışma büyüyor: Sana mı soracağım oğlum Emre Belözoğlu ve Serhat Akın arasındaki tartışma büyüyor: Sana mı soracağım oğlum?
20:10 İstanbul Bakırköy’de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü
19:59 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Türkiye’nin İHA’lara İhtiyacı Yok DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Türkiye'nin İHA'lara İhtiyacı Yok
19:09 İBB Spor Kulübü Başkanı’nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama İBB Spor Kulübü Başkanı'nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 00:44:51. #1.13#
SON DAKİKA: Emeklilere bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement