Emeklilere ve Memurlara Zam Oranı Belli Oldu

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(ANKARA) - TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla emeklilere ve memurlara yılın ilk altı ayı için yapılacak zam oranı belli oldu. Buna göre İşçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,75, memur ve memur emeklileri yüzde 11,54 zam alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı verilerini açıkladı. Böylece 6 aylık enflasyon oranı ile memur ve emeklinin zam oranı da belli oldu. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Emekli maaşları, 2025 yılının ilk 6 ayında yüzde 15,75 oranında artacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,54 oranında zamlanacak.