Emel'in Düşüşü: Cinayet İddiası - Son Dakika
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Emel'in Düşüşü: Cinayet İddiası

27.06.2025 19:29
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Gaziantep'te 2 aylık hamile Emel Akbaş Bayhan, 3. kattan düşerek öldü; ailesi cinayet iddiasında bulundu.

1)3'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEN EMEL'İN AİLESİNDEN CİNAYET İDDİASI

GAZİANTEP'te vergi dairesinde gelir uzmanı olarak görev yapan 2 aylık hamile Emel Akbaş Bayhan (38), evinin 3'ünci kat penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan vergi müfettişi eşi M.Ş.B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emel A.'nın ailesi ise olayın cinayet olduğunu ve sorumlunun kocası olduğunu iddia etti.

Olay, dün saat 05.30 sıralarında Onat Kutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Vergi Dairesi'nde gelir uzmanı olarak çalışan Emel Akbaş Bayhan 1,5 yıl önce evlendiği ve aynı kurumda müfettiş olarak çalışan eşi M.Ş.B, ile oturdukları evin 3'üncü katından düştü. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri Emel Akbaş Bayhan'ı özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Bayhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Emel Akbaş Bayhan'ın cansız bedeni, dün Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. 2 aylık hamile olduğu öğrenilen Bayhan'ın cenazesi ise bugün Bahaeddin Nakıpğlu Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

DÜŞME ANI KAMERADA

Emel Akbaş Bayhan'ın 3'üncü kattaki evinin yatak odasındaki pencereden düştüğü anın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Emel Akbaş Bayhan'ın eşi M.Ş.B'yi gözaltına aldı. M.Ş.B., emniyetteki ifadesinde eşi ile aralarında bazı sorunlar olduğunu ve olay günü de tartışma yaşadıklarını belirterek, eşinin intihar ettiğini söyledi. M.Ş.B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'DAHA ÖNCE TEHDİT EDİLMİŞ'

Ailenin avukatı İsmet Tiryaki, Emel Akbaş Bayhan'ın ölümünde bazı şüpheler olduğunu ve bunun üzerine çalıştıklarını ifade ederek, "Maktulün ölümünde bazı şüpheli hususlar var. Kimseyi direkt suçlu ilan edemeyiz ancak bu şüpheleri aydınlatıp takibini yapmamız lazım. Maktulün daha önce de şüpheliye karşı adli ve idari makamlara müracaatları var. Darbedildiği ve tehdit edildiğine dair. Bu müracaatlar da kurumlarda kayıt altındadır. Maktulenin ölüm kayıtlarında başının üzerine düşmesi dikkat çekici. Normalde intihar eden birisinin ayaklarının üzerine düşmesi refleks göstermesi gerekiyor. Direnç göstermesi gerekiyor. Hareketsizce yere düşme şekli şüphelidir. Bu şüpheyi aydınlatacağız. Tüm görüntüler de kamera kayıtları ile mevcuttur" dedi.

'ÇOCUĞUNU ALDIRMAK İSTEDİ'

Emel Akbaş Bayhan'ın annesi Muazzez Akbaş, kızının intihar ettiğini düşünmediğini ifade ederek, kızının hamile olduğunu öğrendikten sonra çocuğu aldırmak istediğini ve bu sebeple eşi ile sorunlar yaşadığını söyledi. Daha detaylı soruşturma istediklerini kaydeden Muazzez Akbaş," Kızım intihar etmedi. Kızım kocasıyla hep tartışıyordu. Kocası kumar oynuyordu sürekli. Aylığını sürekli kumara veriyordu. Eve bir şey getirmezdi. Evleneli daha sene olmadı. Defalarca dövüş kavga oldu. Bu tartışmalar kavgalar yüzünden karakolluk da olduk. Benim kızım inançlı ve asla intihar ettiğini düşünmüyorum. İntihar etmez. Evlenmeden önce hiçbir sıkıntısı yoktu. Hamileyim demiş çocuğu doğurmak istememiş imza istemiş ve vermemiş. Sürekli kızımı tehdit ediyordu. Gözaltına alınmış ancak adalete güvenim tamdır. Tutuklanmasını istiyorum. Tek sıkıntım o gezerse dışarıda ben yaşayamam" diye konuştu.

Emel Akbaş Bayhan'ın kardeş Ömer Akbaş ise ablasının eşi ile sürekli tartışma halinde olduğunu belirtti. Olayın intihar olduğunu düşünmediklerini kaydeden Ömer Akbaş, "Zaten sürekli ablamla eşi tartışma halindeydiler. Kumar oynuyordu sürekli. Evde hiç huzuru yoktu. Ayın bir iki haftası hep huzursuz olduğu için anneme geliyordu geri gidiyordu. Hiçbir şekilde huzurlu evlilik yaşamadı. Son dönemde de hamile olduğu için aldırmak istemiş bu yüzden tartışma çıkmış. Karşı taraf imza vermemiş çocuğu aldırmak için. Biz bunun intihar olduğunu asla düşünmüyoruz. Savcılığın da kadın cinayet şüphesi olmasına rağmen şahsı hemen serbest bırakmasına da anlam veremiyoruz. Daha ayrıntılı ve detaylı araştırma yapılmasını talep ediyorum. Adalete olan güvenimiz tamdır. Savcılar hakimler gereğini yapacaktır diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Gaziantep, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emel'in Düşüşü: Cinayet İddiası - Son Dakika

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