EMEP Genel Başkanı Aslan’dan Erdoğan’a “Şampiyonlar Ligi” yanıtı: “Trabzon’un gözü yaşlı”

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinin açılışında yaptığı "Türkiye sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ne çıkarak gücüne güç katmıştır" açıklamasına tepki gösterdi. Aslan, Trabzon Havalimanı'nda yaşanan su baskınına dikkati çekerek, "Şampiyonlar ligi sizin olsun, biz iş, ekmek, doğa ve halkın güvenliği için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Havalimanı 4. Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmayı eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ne çıkarak gücüne güç katmıştır. Bize İstanbul Havalimanı üzerinden saldıranlar ise en güzel cevabı işte bu başarılarla, bu ödüllerle, kırılan bu rekorlarla almıştır" sözlerine yanıt veren Aslan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye sivil havacılıkta Şampiyonlar liginde, Trabzon'un gözü yaşlı. Dün İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sivil havacılıkta artık 'Şampiyonlar Ligi'nde olduğunu söyledi. Ancak Erdoğan'ın sözlerinin mürekkebi kurumadan Trabzon Havalimanı yağmur sularının altında kaldı. Bilim insanlarının, TMMOB'un ve uzmanların tüm uyarılarına rağmen rant uğruna inşa edilen İstanbul Havalimanı'nı unutmadık. Açıldığı günden bu yana hava koşulları nedeniyle yaşanan sorunlar bir yana, inşaat sürecinde iş cinayetleri, işçilerin hak gaspları ve ağır çalışma koşulları ile gündeme geldi. 50'den fazla işçinin yaşamını yitirdiği şantiyede işçilere verilen yemeklerden kurt ve böcekler çıktı; barınma alanlarında tahtakuruları görüldü. İşçilerin hakları ve çalışma koşulları için gerçekleştirdiği eylemler polis şiddeti ve gözaltılarla bastırıldı, sendikacılar tutuklandı.

"BİZ HALKIN GÜVENLİĞİ İÇİN MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Milyarlarca liralık kaynak aktarılan İstanbul Havalimanı uğruna İstanbul'un kuzey ormanları tahrip edildi, canlıların yaşam alanları yok edildi, kuşların göç yolları etkilendi. Bugün patronların 'tedarik zincirleri ve lojistik hatların güvenceye alınması' taleplerinin ne anlama geldiğini daha açık görüyoruz: Sermayenin ihtiyaçları için doğa, kamu kaynakları ve işçilerin hayatı gözden çıkarılıyor. ve şimdi 'şampiyonlar ligi' övgülerinin hemen ardından Trabzon Havalimanı yağmur suları altında kalıyor. Su baskını yaşanan terminal ve otopark alanı da AKP iktidarı döneminde, 2008 yılında yapıldı. Halkın ihtiyaçları yerine rantı ve sermayenin çıkarlarını merkeze alan bu düzenin hesabını halk soracak. Şampiyonlar ligi sizin olsun, biz iş, ekmek, doğa ve halkın güvenliği için mücadele etmeye devam edeceğiz."