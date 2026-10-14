EMEP Genel Başkanı Aslan, Halk TV'ye kayyım atanmasını Saray saldırısı diye niteledi - Son Dakika
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EMEP Genel Başkanı Aslan, Halk TV'ye kayyım atanmasını Saray saldırısı diye niteledi

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EMEP Genel Başkanı Aslan, Halk TV\'ye kayyım atanmasını Saray saldırısı diye niteledi
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EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi. Aslan, Saray rejiminin basın özgürlüğünü boğduğunu, halkın haber alma hakkını gasbettiğini ve emekçileri zapturapt altına almak istediğini söyledi.

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek, "Saray rejimi basın özgürlüğünü boğduğu gibi halkın haber alma hakkını da gasbetmektedir. Bu saldırılarla iktidar parçası olduğu suçları halkın gözünden kaçırmaya çalışırken demokrasi, özgürlük ve adalet isteyen emekçileri de zapturapt altına almak istemektedir" dedi.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu sabaha ülkeyi soluksuz bırakıp teslim almaya heveslenen Saray rejiminin yeni bir saldırısı ile uyandık. Telaşla fon vurgununun üzerini örtmeye çalışan Saray rejimi İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapacağı günün sabahında bu kez Halk TV'ye kayyım operasyonu düzenledi. Fon vurguncularının açığa çıkarılmasını isteyen gazetecileri tutuklayan, Tele 1'e kayyım atayan, T24'ü kapatan, Evrensel'in de aralarında bulunduğu pek çok basın kurumunun sosyal medya hesaplarına erişim engeli getiren Saray rejimi basın özgürlüğünü boğduğu gibi halkın haber alma hakkını da gasbetmektedir. Bu saldırılarla iktidar parçası olduğu suçları halkın gözünden kaçırmaya çalışırken demokrasi, özgürlük ve adalet isteyen emekçileri de zapturapt altına almak istemektedir."

Kaynak: ANKA
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