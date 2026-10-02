EMEP\'li Karaca, Akbelen savunucularıyla Danıştay davası ve MAPEG eylemini değerlendirdi

(ANKARA)- EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, Akbelen savunucularıyla partisinin genel merkezinde bir araya geldi. Karaca, "Akbelen davasını gündemde tutmak, Akbelen'de süren mücadeleyi büyütmek ve yaşam için verilen mücadeleleri birbirine bağlamak zorundayız" dedi.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akbelen'de toprağını, suyunu ve ormanını savunan kadınların kendilerini ziyaret ettiğini duyurdu. Karaca, Danıştay'da görülen acele kamulaştırma davasında ve ardından Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) önündeki eylemde birlikte olduklarını belirterek, görüşmede mücadeleyi nasıl ileri taşıyacaklarını konuştuklarını aktardı.

Karaca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Akbelen'de uğruna yasalar çıkarılan, MAPEG Genel Müdürü'nün ve Enerji Bakanı'nın siper olduğu, gözü doymayan maden şirketi YK Enerji'ye karşı toprağını, suyunu, ormanını savunan kadınlar ziyaretimize geldi.

Geçtiğimiz gün Danıştay'da görülen acele kamulaştırma davasında, ardından MAPEG önündeki eylemde birlikteydik. Bugün de mücadeleyi nasıl daha ileri taşıyacağımızı konuştuk.

Bir hatırlatma yapalım: Önümüzdeki günlerde Danıştay, yalnızca Akbelen'in değil, aslında 'kamu yararı nedir?' sorusunun da yanıtını verecek.

Bir avuç sermayenin çıkarı mı kamu yararıdır, köylülerin, emekçilerin yaşamı mı?

Cevap açık. Ama Akbelen'de yaşanan, şirketlerin önüne serilen memleket gerçeğinin bir parçası. Maden şirketleri için orman da toprak da su da köy de yalnızca çıkarılacak kömürün, alınacak ruhsatın, büyütülecek karın parçası. Karşılarına çıkan halkın mücadelesini aşmak için de devletin bütün olanaklarını kullanıyorlar.

Bu yüzden Akbelen davasını gündemde tutmak, Akbelen'de süren mücadeleyi büyütmek ve yaşam için verilen mücadeleleri birbirine bağlamak zorundayız.

Akbelen'den Varto'ya, Zelek'ten Gümüşhacıköy'e, Hasandin'den Perşembe'ye kadar bir avuç sermayenin karına karşı yaşamı, toprağı, suyu ve memleketi savunmaya devam edeceğiz."