Sivas Katliamı'nın 33. Yılı... Seyit Aslan: "Devletin Bütün Kurumları Burada Yaşanan Katliamdan Haberdardı" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas Katliamı'nın 33. Yılı... Seyit Aslan: "Devletin Bütün Kurumları Burada Yaşanan Katliamdan Haberdardı"

02.07.2026 16:46  Güncelleme: 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Sivas Katliamı anmasında AK Parti'yi suçlayarak, devletin katliamlardan haberdar olduğunu ve faillerin korunduğunu söyledi.

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Madımak Oteli önünde Sivas Katliamı'nda yaşamını yitirenleri anma programında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin yıllarca failleri koruduğunu belirterek, "Bu ülkenin istihbaratı ve devletin bütün kurumları 33 yıl önce burada yaşanan katliamdan, Suruç'tan, 10 Ekim'den, Diyarbakır'dan ve diğer katliamlardan haberdardı" dedi.

Sivas Katliamı'nda yaşamını yitirenler, Madımak Oteli önünde anıldı. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV) ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin (PSAKD) çağrısı ile düzenlenen anma etkinliği, HBVAKV Cemevi önü ve PSAKD Sivas Şubesi önünden Madımak Oteli'ne yürüyüşle başladı.

"Sivas'ın ışığı sönmeyecek", "Sivas'a adalet herkes için adalet", "Sivas'ı yakanlar AKP'yi kuranlar", "Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok" sloganlarının atıldığı yürüyüşün ardından katliamın gerçekleştirildiği Madımak Oteli önünde basın açıklaması yapıldı. Burada konuşan Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, "33 yıl önce burada aydınlarımız, yazarlarımız, bu ülkenin bilimden, sanattan, eşitlik, barış ve kardeşlikten yana olan aydınlarımız yakıldı. 33 yıldır buranın utanç müzesi yapılması için yapılan çağrılara yanıt verilmedi. Bu çağrıya yanıt verilmediği gibi katliam davası da zaman aşımına uğratıldı" diye konuştu."

"ÜLKEYİ BASKI VE ŞİDDETLE YÖNETMEYİ DÜŞÜNÜYORLAR"

AK Parti'nin yıllarca failleri koruduğunu dile getiren Aslan, yürüyüş sırasında atılan "Sivas'ı yakanlar AKP'yi kuranlar" sloganına dikkat çekerek "Çok doğru. Katliamın arkasındaki güçler açığa çıkarılmadı. O günden bu yana ülkemizde onlarca katliam yaşandı. Bu katliamların arkasındaki güçler de hiçbir zaman açığa çıkarılmadı. Oysa bu ülkenin istihbaratı ve devletin bütün kurumları 33 yıl önce burada yaşanan katliamdan, Suruç'tan, 10 Ekim'den, Diyarbakır'dan ve diğer katliamlardan haberdardı. Onlar bu ülkeyi baskı ve şiddetle yönetmeye çalışıyorlar. Tıpkı bugün yaşadığımız siyasal koşullar gibi. Bugün de mutlak butlanla, belediyelere kayyum atayarak, seçme ve seçilme hakkını halkın elinden alarak kendi iktidarlarını korumanın peşindeler" dedi.

"BU ÜLKEDE AÇ YATANLAR OLMAYACAK"

Sivas'ı da diğer katliamları da unutmayacaklarını söyleyen Aslan, "Kürt halkının eşitlik ve özgürlük talebiyle Alevi yurttaşların inançlarını özgürce yaşama talebi, insanca yaşanacak ücret talebi birleşmiştir. Sendikal hak ve özgürlükleri için mücadele eden işçi ve emekçilerle aydınlarımızın düşüncelerini özgürce ifade etme talebi birleşmiştir. O yüzden bugünkü Saray düzenine karşı güçlerimizi birleştireceğiz. Özgür, demokratik özgür bir ülkeyi kuracağız. Kürtler anadillerini özgürce konuşacak, Aleviler inançlarını özgürce yaşayacak, işçi sınıfı sendikal haklarını özgürce kullanacak. Bu ülkede aç yatan olmayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sivas Katliamı, İnsan Hakları, Seyit Aslan, AK Parti, 3. Sayfa, Politika, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas Katliamı'nın 33. Yılı... Seyit Aslan: 'Devletin Bütün Kurumları Burada Yaşanan Katliamdan Haberdardı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kasklı saldırgan kovaladığı şahsı bacağından vurup kaçtı Kasklı saldırgan kovaladığı şahsı bacağından vurup kaçtı
Acun Ilıcalı’dan Talisca bombası Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası
Kaptan gemisini kurtardı İngiltere ölüp ölüp dirildiği maçta kazandı Kaptan gemisini kurtardı! İngiltere ölüp ölüp dirildiği maçta kazandı
Yunanistan’da iktidar partisi yöneticisinin annesinin öldüğü saldırıya ilişkin kınama mesajları yayımlandı Yunanistan'da iktidar partisi yöneticisinin annesinin öldüğü saldırıya ilişkin kınama mesajları yayımlandı
Antalya’da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
New York’ta metrelerce yükseklikte eylem Empire State binasının tepesine çıktılar New York'ta metrelerce yükseklikte eylem! Empire State binasının tepesine çıktılar

17:59
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü
16:37
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
16:01
Ankara’daki zirve öncesi Trump’tan NATO çıkışı 5 ülkenin ismini verdi
Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi
15:28
Şam’da bir kafede patlama: En az 5 ölü, 16 yaralı
Şam'da bir kafede patlama: En az 5 ölü, 16 yaralı
14:47
Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu
Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu
14:40
Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 18:25:25. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas Katliamı'nın 33. Yılı... Seyit Aslan: "Devletin Bütün Kurumları Burada Yaşanan Katliamdan Haberdardı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.