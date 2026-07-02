Sivas Katliamı'nın 33. Yılı... Seyit Aslan: "Devletin Bütün Kurumları Burada Yaşanan Katliamdan Haberdardı"

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Madımak Oteli önünde Sivas Katliamı'nda yaşamını yitirenleri anma programında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin yıllarca failleri koruduğunu belirterek, "Bu ülkenin istihbaratı ve devletin bütün kurumları 33 yıl önce burada yaşanan katliamdan, Suruç'tan, 10 Ekim'den, Diyarbakır'dan ve diğer katliamlardan haberdardı" dedi.

Sivas Katliamı'nda yaşamını yitirenler, Madımak Oteli önünde anıldı. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV) ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin (PSAKD) çağrısı ile düzenlenen anma etkinliği, HBVAKV Cemevi önü ve PSAKD Sivas Şubesi önünden Madımak Oteli'ne yürüyüşle başladı.

"Sivas'ın ışığı sönmeyecek", "Sivas'a adalet herkes için adalet", "Sivas'ı yakanlar AKP'yi kuranlar", "Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok" sloganlarının atıldığı yürüyüşün ardından katliamın gerçekleştirildiği Madımak Oteli önünde basın açıklaması yapıldı. Burada konuşan Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, "33 yıl önce burada aydınlarımız, yazarlarımız, bu ülkenin bilimden, sanattan, eşitlik, barış ve kardeşlikten yana olan aydınlarımız yakıldı. 33 yıldır buranın utanç müzesi yapılması için yapılan çağrılara yanıt verilmedi. Bu çağrıya yanıt verilmediği gibi katliam davası da zaman aşımına uğratıldı" diye konuştu."

"ÜLKEYİ BASKI VE ŞİDDETLE YÖNETMEYİ DÜŞÜNÜYORLAR"

AK Parti'nin yıllarca failleri koruduğunu dile getiren Aslan, yürüyüş sırasında atılan "Sivas'ı yakanlar AKP'yi kuranlar" sloganına dikkat çekerek "Çok doğru. Katliamın arkasındaki güçler açığa çıkarılmadı. O günden bu yana ülkemizde onlarca katliam yaşandı. Bu katliamların arkasındaki güçler de hiçbir zaman açığa çıkarılmadı. Oysa bu ülkenin istihbaratı ve devletin bütün kurumları 33 yıl önce burada yaşanan katliamdan, Suruç'tan, 10 Ekim'den, Diyarbakır'dan ve diğer katliamlardan haberdardı. Onlar bu ülkeyi baskı ve şiddetle yönetmeye çalışıyorlar. Tıpkı bugün yaşadığımız siyasal koşullar gibi. Bugün de mutlak butlanla, belediyelere kayyum atayarak, seçme ve seçilme hakkını halkın elinden alarak kendi iktidarlarını korumanın peşindeler" dedi.

"BU ÜLKEDE AÇ YATANLAR OLMAYACAK"

Sivas'ı da diğer katliamları da unutmayacaklarını söyleyen Aslan, "Kürt halkının eşitlik ve özgürlük talebiyle Alevi yurttaşların inançlarını özgürce yaşama talebi, insanca yaşanacak ücret talebi birleşmiştir. Sendikal hak ve özgürlükleri için mücadele eden işçi ve emekçilerle aydınlarımızın düşüncelerini özgürce ifade etme talebi birleşmiştir. O yüzden bugünkü Saray düzenine karşı güçlerimizi birleştireceğiz. Özgür, demokratik özgür bir ülkeyi kuracağız. Kürtler anadillerini özgürce konuşacak, Aleviler inançlarını özgürce yaşayacak, işçi sınıfı sendikal haklarını özgürce kullanacak. Bu ülkede aç yatan olmayacak" ifadelerini kullandı.