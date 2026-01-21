Emep'li Karaca, Çanakkale Dardanos Orman Kampı'nın Özelleştirilmesini TBMM Gündemine Taşıdı

(ANKARA)- Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Çanakkale Dardanos Orman Kampı'nın özelleştirilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi sundu. Karaca, "Son 5 yıl içerisinde, mülkiyeti Bakanlığınıza veya bağlı kuruluşlara ait olup Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilen toplam kaç dekar arazi bulunmaktadır? Bu alanların kaçı 'Turizm-Ticaret' adı altında sermayeye peşkeş çekilmiştir?" diye sordu.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Çanakkale Dardanos Orman Kampı'nın halkın ve yerel yönetimin itirazlarına rağmen özelleştirilmesini meclis gündemine taşıdı.

Çanakkale Çınarlı köyü sınırları içerisinde yer alan ve kamuoyunda "Dardanos Orman Kampı" (Yahya Çavuş Orman Kampı) olarak bilinen ve Orman Genel Müdürlüğü'ne ait orman arazisi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı eliyle satışa çıkarılmıştı. Konuya ilişkin soru önergesi veren EMEP Milletvekili Sevda Karaca arazinin önemine dikkati çekerek, "Yarım asırdır orman yangınlarıyla mücadele eden personelin eğitim, dinlenme, rehabilitasyon ve sosyal kullanımı için kullanılan; bölge halkının denize girebildiği ve nefes alabildiği ender kamusal alanlardan biri olan bu arazi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla "Kamu Eğitim ve Dinlenme Alanı" statüsünden çıkarılarak 'Ticaret-Turizm Alanı'na dönüştürülmüştür" dedi.

EMEP Milletvekili Karaca, şu soruları sordu:

"-Orman yangınlarıyla mücadelenin hayati önem taşıdığı böylesi bir dönemde, onlarca yıldır emekçilerin eğitim ve dinlenme merkezi olarak kullanılan bu kampın satış gerekçesi nedir? Bakanlığınızın bu alanı savunmak yerine Özelleştirme İdaresi'ne devretmesinin kamu yararı ile ilgisi nedir?

-3 bin 707 metrekarelik bu alanın satışından elde edilecek gelir, halkın nefes aldığı bir kamusal alanın yok edilmesinden daha mı kıymetlidir? Bakanlığınız bu satışı durdurmak için bir girişimde bulunacak mıdır?

-Çanakkale Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı "Kamu Yararı" kararı ve halkın alanı kamulaştırma talebi ortadayken, yerel iradeyi ve halkın taleplerini yok sayan bu satış kararı hangi "üstün" menfaate hizmet etmektedir?

-Dardanos Orman Kampı, yangın söndürme ekiplerinin (arazöz, ilk müdahale aracı vb.) uygulama alanı olmaktan çıkarıldığında, bölgedeki orman yangınlarına karşı oluşacak eğitim zafiyeti Bakanlığınızca değerlendirilmiş midir? Bu risk için hangi önlemler alınmıştır?

-Son 5 yıl içerisinde, mülkiyeti Bakanlığınıza veya bağlı kuruluşlara ait olup Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilen toplam kaç dekar arazi bulunmaktadır? Bu alanların kaçı 'Turizm-Ticaret' adı altında sermayeye peşkeş çekilmiştir?

-Anayasa'nın 'Kıyılar halkındır' ilkesi gereğince, halkın ücretsiz erişebildiği son sahil şeritlerinden birinin otel veya ticari yapılaşmaya açılacak olmasını 'sosyal devlet' ilkesiyle nasıl bağdaştırıyorsunuz?"