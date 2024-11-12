Emine Erdoğan, COP29'da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - Son Dakika
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Emine Erdoğan, COP29'da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

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Emine Erdoğan, COP29'da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü Görüşmede, Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin çalışmalar başta olmak üzere iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre konuları ele alındı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine...

12.11.2024 21:31
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Emine Erdoğan, COP29'da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Görüşmede, Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin çalışmalar başta olmak üzere iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre konuları ele alındı

BAKÜ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, COP29 kapsamında BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı unvanıyla COP29 Mavi Bölge'deki alanda BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü.

Görüşmede, Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin çalışmalar başta olmak üzere iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre konuları ele alındı.

Emine Erdoğan, görüşmede ayrıca, başkanlığını yürüttüğü BM Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun çalışmaları hakkında da Guterres'e bilgi verdi.

Görüşmede Emine Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş eşlik etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, COP29'da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - Son Dakika

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