Emine Erdoğan, COP29'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Sıfır Atık" pavilyonunu ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Emine Erdoğan, COP29'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Sıfır Atık" pavilyonunu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29.

12.11.2024 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Sıfır Atık" temalı pavilyonu ile Sıfır Atık Vakfı ve Haydar Aliyev Vakfının ortak pavilyonuna ziyarette bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doğanın dengesini korumak ve çocuklara daha yaşanabilir dünya bırakma çabasının, herkesin kalbinde aynı derin anlamı taşıdığını vurguladı.

COP29'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova ile Sıfır Atık Vakfı ve Haydar Aliyev Vakfının ortak pavilyonunu ziyaret ettiklerini belirten Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sürdürülebilirlik konusundaki güçlü işbirliğimizin yansımalarını görmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Ardından, İletişim Başkanlığımızın sıfır atık serüvenini işlediği standında, atıkların dönüştüğü umudu ve geleceğe dair bıraktığımız izleri birlikte inceledik. Burada, atık yönetimi ve geri dönüşüm süreçlerinin sadece çevresel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğu bilinciyle sürdürülen çalışmaları tanıdık. Büyük değişimlerin küçük adımlarla başladığını bizlere bir kez daha hatırlatan bu özel atmosferin, zirveye katılan her ülkeye ilham olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, İklim Değişikliği, Emine Erdoğan, Politika, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, COP29'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 'Sıfır Atık' pavilyonunu ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:25 DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor
19:47 Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest
19:29 Bahis operasyonunda tutuklanan 8 fenomenin sosyal medya hesaplarına erişim yasağı Bahis operasyonunda tutuklanan 8 fenomenin sosyal medya hesaplarına erişim yasağı
18:02 Cansız bedeni gölette bulunan eski belediye başkanından geriye sitem dolu mektup kaldı Cansız bedeni gölette bulunan eski belediye başkanından geriye sitem dolu mektup kaldı
17:54 AK Partili Zengin’den, yangında ölen 5 kardeş ile dikkat çeken ifade: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz AK Partili Zengin'den, yangında ölen 5 kardeş ile dikkat çeken ifade: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz
08:25 Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan atıl durumdaki araziler için toplulaştırma hamlesi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan atıl durumdaki araziler için toplulaştırma hamlesi
08:03 Dubai çikolatası yiyen babanın fiyatını duyunca verdiği tepki viral oldu Dubai çikolatası yiyen babanın fiyatını duyunca verdiği tepki viral oldu
08:00 Erdoğan yeniden aday olabilecek mi AK Parti kurmaylarına göre bunun tek bir yolu var Erdoğan yeniden aday olabilecek mi? AK Parti kurmaylarına göre bunun tek bir yolu var
07:48 Çiftlik Bank’ın ’Tosuncuk’u Mehmet Aydın bambaşka biri oldu Çiftlik Bank'ın 'Tosuncuk'u Mehmet Aydın bambaşka biri oldu
07:46 Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine “Çin düşmanı“ Waltz’u ataması bekleniyor Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine "Çin düşmanı" Waltz'u ataması bekleniyor
07:42 Kıyma yerine sakatat kullandığı iddia edilen 129 yıllık börekçiden açıklama var Kıyma yerine sakatat kullandığı iddia edilen 129 yıllık börekçiden açıklama var
07:16 Trump’ın Dışişleri Bakanı adayı Rubio’dan skandal Hamas açıklaması Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rubio'dan skandal Hamas açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 20:57:01. #1.11#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan, COP29'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Sıfır Atık" pavilyonunu ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.