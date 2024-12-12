Emine Erdoğan'dan "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Kapanış Programı"na ilişkin paylaşım Açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "2024 Türkiye- Macaristan Kültür Yılı'nın kapanış programını gerçekleştirdik. Sene boyunca düzenlenen etkinlikler, geleneklerimizin zarafeti ve sanatın evrensel diliyle ülkelerimiz arasındaki dostluk daha da derinleşti." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Macaristan Dostluk Antlaşması'nın 100. yılı kapsamında ilan edilen "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı"nın kapanış programını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sene boyunca düzenlenen etkinlikler, geleneklerimizin zarafeti ve sanatın evrensel diliyle ülkelerimiz arasındaki dostluk daha da derinleşti. Biliyoruz ki kültür, barışın, anlayışın ve dostluğun en saf dilidir. İki ülke olarak bu dili, en güzel şekilde yaşatmayı temenni ediyorum."