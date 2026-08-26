Emine Erdoğan'dan Mihriban Aliyeva'ya Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan Mihriban Aliyeva'ya Doğum Günü Kutlaması

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Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva'yı telefonla arayarak doğum gününü kutladı, sağlık ve başarılar diledi. Aliyeva teşekkür ederken, iki ülkenin kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin gelişeceğine vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva'nın doğum gününü kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Emine Erdoğan, Mihriban Aliyeva'yı telefonla aradı.

Emine Erdoğan, Aliyeva'ya sağlık ve yeni başarılar dileyerek, onun hayırsever faaliyetlerinin dünya genelinde büyük takdirle karşılandığını söyledi.

Aliyeva da gösterdiği ilgi ve doğum günü kutlaması dolayısıyla Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Telefon görüşmesinde, Aliyeva ile Emine Erdoğan arasındaki samimi görüşmeler memnuniyetle anıldı.

Mihriban Aliyeva ve Emine Erdoğan, Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin bundan sonra da başarıyla gelişeceğine olan inançlarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan Mihriban Aliyeva'ya Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika

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