Emine Erdoğan'dan "Normal Doğum Eylem Planı Tanıtım Programı"na ilişkin paylaşım

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün "Doğal Olan Normal Doğum" temasıyla gerçekleştirilen "Normal Doğum Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Annelik yolculuğunda en etkili teşvik, doğal doğum tecrübesini yaşamış annelerin samimi paylaşımlarıdır. Kendisinden önce bu yollardan başarıyla geçen tüm kadınların gerçek hikayelerinin, yeni anne adayları için en güçlü ilham ve cesaret kaynağı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında tanıtım toplantısına ilişkin görüntülere de yer verdi.