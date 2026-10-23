Emine Erdoğan'dan Özbekistan ziyaretine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Özbekistan ziyaretimizin, çocukların refahını önceleyen yeni adımlara ve ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, ziyaret kapsamında katıldığı programlardan görüntülerin yer aldığı bir videoya da paylaşımında yer verdi.

Videoda, Semerkant'ta lider eşlerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Çocukların Refahına Yatırım Yapmak: Gelecek Nesillerin Sürdürülebilir ve Adil Kalkınmasına Giden Yol Dünya Zirvesi" kapsamında düzenlenen oturumda yaptığı konuşmadan detaylar yer alıyor.

İMKON Rehabilitasyon Merkezi ve Çok Amaçlı Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumunun 5'incisinin açılış töreninden görüntülerin de olduğu videoda, zirve çerçevesinde hazırlanan "Özbekistan'da Beşeri Sermayenin Geliştirilmesine Yönelik Reformlar" konulu sergi gezisinden kesitler de bulunuyor.

Ayrıca videoda, Emine Erdoğan'ın İmam Buhari Türbesi'nin de bulunduğu İmam Buhari Anıt Kompleksi'ni ziyaretinden görüntüler de sunuldu.