Emine Erdoğan\'dan Eraslan\'a taziye

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan'ın vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Vefat eden Çekmeköy kurucu Belediye Başkanı Sayın Sıddık Eraslan'a Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.