Emine Erdoğan'dan Eraslan'a taziye - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan Eraslan'a taziye

Emine Erdoğan\'dan Eraslan\'a taziye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Mesajında Eraslan'a Allah'tan rahmet dileyen Emine Erdoğan, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan'ın vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Vefat eden Çekmeköy kurucu Belediye Başkanı Sayın Sıddık Eraslan'a Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan Eraslan'a taziye - Son Dakika

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