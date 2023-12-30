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Emine Erdoğan, Gazze'deki çocukların resim sergisine dikkat çekti - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Gazze'deki çocukların resim sergisine dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocukların gözünden Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmeyi amaçlayan 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, sosyal medya hesabından sergiye ilişkin görüntülere de yer verdi.

Emine Erdoğan, Gazze\'deki çocukların resim sergisine dikkat çekti
30.12.2023 - 14:14,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocukların gözünden Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmeyi amaçlayan "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "#FilistinİçinTekYürek" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "14 sene önce Filistinli çocuklar için dünyaya yaptığımız insan onuruna yakışır gelecek çağrısını 2023 yılında da sürdürüyor olmak büyük acı… Filistin topraklarında kalıcı ve sürdürülebilir bir barış inşa etmek için daha kaç neslin feda edilmesini bekleyeceğiz? Ateşkes şimdi, barış şimdi." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, dün Taksim Meydanı'nda açılışı gerçekleştirilen sergiye ilişkin görüntülere de yer verdi.

Kaynak: AA
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