Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Günü Mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla sanal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sene 'Gıda İsrafı' temasıyla 4'üncü yılını kutladığımız 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü, görünmeyen bir kaybı gözler önüne seriyor. Dünyada her yıl, 5.8 trilyon tabak yemeğe eş değer 2.3 milyar ton gıda tüketilmeden kaybediliyor. Ziyan olan her lokma yalnızca bir nimetin değil; toprağın bereketinin, suyun kıymetinin ve emeğin karşılığının eksilmesidir. Bu gidişata hep birlikte 'dur!' diyelim" ifadelerini kullandı.