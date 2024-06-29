Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Anadoludakiler Projesi kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda "SOGEP-Anadoludakiler" proje teklif çağrısına çıkıldı.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından yapılan açıklamaya göre, program kapsamında ilk etapta 2 Temmuz'da videokonferans yöntemiyle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek.
Paydaşların 5 Temmuz'a kadar proje ön tanımlama dökümanını doldurmaları talep edilirken, 19 Temmuz'a kadar da SOGEP-Anadoludakiler Programı projelerinin başvuruları alınacak.
Son Dakika › Güncel › Emine Erdoğan Himayesinde SOGEP-Anadoludakiler Projesi Başlıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?