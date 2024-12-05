Emine Erdoğan ve Japon Prensesi Görüştü

Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Japonya Veliaht Prensesi Akishino görüştü.

Emine Erdoğan, Japonya Veliaht Prensesi Akishino ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, paylaşımında, "Japonya ve Türkiye arasındaki bağın, geleceğe uzanan bir köprü olarak güçlenmesini diliyor; dayanışma, anlayış ve kültürel zenginliklerle yoğrulmuş bu dostluğun daim olmasını temenni ediyorum" dedi.