Emine Erdoğan, Muhammad Yunus\'a başarı dileklerini iletti

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı olan, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu üyesi Muhammad Yunus'a başarı dileklerini iletti.

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkanlığını üstlendiğim Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun üyesi Muhammad Yunus'a Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı olarak üstlendiği yeni görevinde başarılar diliyorum. Danışma Kurulumuzun çalışmalarına sağladığı önemli katkılar için teşekkür ediyor, ülkesinin demokrasisine, huzuruna ve istikrarına yapacağı değerli hizmetlerin toplumun tüm katmanlarına barış ve umut taşıyacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle dost ve kardeş Bangladeş halkına, refahı ve esenliği için en iyi dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.