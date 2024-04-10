Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı için kutlama mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Emine Erdoğan mesajında, şunları kaydetti:
"Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Huzur içerisinde ibadet ve dualarla sevgi ile muhabbetin hakim olduğu bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum. Umut ışığının Gazze'ye ulaşmasını, mazlum coğrafyada sevinç ve barışın üstün gelmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hayırlı bayramlar."
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Ankara'daki 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılar, bayram sevincini birbirleriyle ve ziyarete gelen yakınlarıyla paylaştı. Huzurevi tarafından düzenlenen bayramlaşma programında huzurevi sakinleri, bayram ziyaretine gelen yakınları ve misafirlerini ağırladı. Yaşlılar, eskiden bayramların sevinç, neşe ve dayanışma olduğunu belirtirken, günümüzde bayramların tatile dönüştüğünü ifade etti.
Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Ramazan Bayramı dolayısıyla itfaiye, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek görevli personelle bayramlaştı. Kaymakam Gündoğdu, ziyaretler sırasında personelle bir araya gelerek bayramlarını kutladı ve kamu hizmeti veren personelin fedakarca çalışmalarını takdir etti. İtfaiye, Emniyet Amirliği, Jandarma Komutanlığı ve Devlet Hastanesi ekiplerine teşekkür eden Kaymakam Gündoğdu, bayramın huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin yoldaki çukura çarpması sonucu kontrolden çıkarak devrilen sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Kızıltepe'nin kırsal Akdoğan ve Taşlıca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçta meydana gelen yangında yaralanan olmazken, hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
6 Şubat depremlerinde binlerce insanın hayatını kaybettiği Adıyaman'da, Ramazan Bayramı birinci gününde vatandaşlar mezarlıklara akın etti. Gözyaşları içerisinde sevdiklerinin mezarlarına sarılanlar, dua edenler ve donup kalanlar, bayramı hüzün ve kederle geçirdiklerini ifade etti. Adıyamanlılar, aynı felaketin bir daha yaşanmamasını ve bayramları bayram tadında yaşayamadıklarını dile getirdi.
Bursa'da Cerrah Mahallesi sakinleri, toplu bayramlaşma için bir araya gelip, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. İnegöl ilçesine bağlı 12 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi sakinleri, dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor. Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbiriyle bayramlaştı. Cerrah Mahallesi muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü söyledi.
Nevşehir Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programına Vali Ali Fidan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Albay Bahittin Murat Yakın, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Programda davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.
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