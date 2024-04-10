Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı için kutlama mesajı yayımladı - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı için kutlama mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Emine Erdoğan, milletin ve İslam aleminin bayramını tebrik ederek, huzur içinde ibadet ve dualarla sevgi ve muhabbetin hakim olduğu bir bayram geçirilmesini temenni etti. Ayrıca, umut ışığının Gazze'ye ulaşmasını ve mazlum coğrafyalarda sevinç ve barışın üstün gelmesini Yüce Allah'tan niyaz etti. Hayırlı bayramlar.

10.04.2024 11:26
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan mesajında, şunları kaydetti:

"Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Huzur içerisinde ibadet ve dualarla sevgi ile muhabbetin hakim olduğu bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum. Umut ışığının Gazze'ye ulaşmasını, mazlum coğrafyada sevinç ve barışın üstün gelmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hayırlı bayramlar."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı için kutlama mesajı yayımladı - Son Dakika

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