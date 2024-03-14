Emine Erdoğan, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Emine Erdoğan, Sağlık Bakanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde 81 ilden gelen sağlık personelinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar programına katıldı.
Emine Erdoğan, programın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, şifa dağıtan ellerin, fedakar yüreklerin bayramı. Hizmeti, iş gücü olmaktan çıkarıp sevginin, merhametin ve dayanışmanın gücüne dönüştüren sağlık camiamızın değerli mensuplarıyla iftar sofrasında buluştuk. Cana şifa olan tüm sağlık kahramanlarımızın Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyor, Vefa ve Fedakarlık Ödülü sahibi hekimlerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
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Rusya'nın başkenti Moskova'da her ramazan ayında geleneksel hale gelen "Türkiye Akşamı" iftar programı yapıldı.
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