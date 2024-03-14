Emine Erdoğan, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Emine Erdoğan, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanlığınca düzenlenen iftar programına katılarak sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık camiasının değerli mensuplarına teşekkür etti ve Vefa ve Fedakarlık Ödülü sahibi hekimleri tebrik etti.

14.03.2024 22:00
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Emine Erdoğan, Sağlık Bakanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde 81 ilden gelen sağlık personelinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar programına katıldı.

Emine Erdoğan, programın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, şifa dağıtan ellerin, fedakar yüreklerin bayramı. Hizmeti, iş gücü olmaktan çıkarıp sevginin, merhametin ve dayanışmanın gücüne dönüştüren sağlık camiamızın değerli mensuplarıyla iftar sofrasında buluştuk. Cana şifa olan tüm sağlık kahramanlarımızın Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyor, Vefa ve Fedakarlık Ödülü sahibi hekimlerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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