Emine Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
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Emine Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı için başsağlığı mesajı yayımladı

Emine Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı için başsağlığı mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için başsağlığı mesajı yayımladı.

11.02.2024 11:50
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesinin acısını paylaşıyor, tüm sevenlerine ve teşkilatımıza sabır niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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