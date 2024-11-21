Emine Erdoğan, Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi'ne mesaj gönderdi - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi'ne mesaj gönderdi

Emine Erdoğan, Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi\'ne mesaj gönderdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla düzenlenen '3'üncü Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi'ne telgraf mesajı gönderdi.

21.11.2024 17:09  Güncelleme: 17:10
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla düzenlenen '3'üncü Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi'ne telgraf mesajı gönderdi.

Emine Erdoğan mesajında, 'Hayata bir ebe ile başla' mottosuyla yola çıkan Anadolu Ebeler Derneği'nin, kurulduğu günden bugüne doğum ve ebelik hizmetlerinin iyileştirilmesi adına gösterdiği gayreti çok kıymetli bulduğunu belirterek, "Doğum şeklinin giderek doğallıktan uzaklaştığı, doğurganlığın azalmasına bağlı olarak demografik yapının dönüştüğü bir dönemde, ebelik mesleğinin önemi üzerinde daha fazla durmamız gerekiyor" dedi.

'SEZARYEN ORANI ÜLKEMİZDE YÜZDE 50'Yİ AŞMIŞ DURUMDA'

Anadolu Ebeler Derneği'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği uluslararası kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Ebelik, çağlar boyunca insanlığın doğum anına eşlik etmiş kadim bir meslektir. Doğal ve fıtri olanın en öz haline olan bu ilk tanıklık, şefkatli bir rehberliğe dönüşerek doğum mucizesine ortak olur. Anne ve bebeğin yaşam boyu kurdukları bağı etkileyen bu özel an, ebelerimizin rehberliği sayesinde güven ve sevgi dolu bir hatıraya dönüşür. Fakat ne yazık ki modern dünya, kadınlarımızı bu doğal deneyimden gün geçtikçe uzaklaştırıyor. Bir hayat kurtarma ameliyatı olarak bilinen sezaryenin tercih edilebilir bir doğum seçeneği haline geldiğini görüyoruz. Öyle ki Dünya Sağlık Örgütü'nün yüzde 15 olarak açıkladığı makul sezaryen oranı ülkemizde yüzde 50'yi aşmış durumda. Bu, doğal doğumdan hızla uzaklaşan bir neslin habercisi olarak görülmelidir" açıklamasında bulundu.

'BU TOPLANTI, ÖNEMLİ BİR ADIM'

Emine Erdoğan, ebelerin, doğal doğumun önemi ve geleceğe getirdiği olumlu katkılar üzerine yeniden düşünülen bu dönemde, doğumu korkuya değil, bir mucizeye dönüştürecek olan güven ve şefkat dolu varlığını değerli bulduğunu belirterek, "Daha güçlü bir toplum için sağlık sistemimizdeki varlığınızı daha etkin hale getirmenin imkanları üzerine daha fazla düşünmemiz gerekiyor. Dört gün sürecek bu verimli toplantının, bu konuda atılmış önemli bir adım olduğunu düşünüyorum" dedi.

Erdoğan, anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapan Anadolu Ebeler Derneği başta olmak üzere, kongreye katkı sunan araştırmacılara ve organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi'ne mesaj gönderdi - Son Dakika

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