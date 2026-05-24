Eminönü\'nde Bayram Alışverişi Yoğun

24.05.2026 16:45
Kurban Bayramı öncesi Eminönü'nde alışveriş yapanlar kalabalık oluşturdu, dronla görüntülendi.

KURBAN Bayramı'nı İstanbul'da geçirmeyi planlayan kişiler Eminönü'nde bayram alışverişi yaptı. Eminönü Meydanı ve çevresi dronla havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatilini İstanbul'da geçirmeyi planlayan kişiler Eminönü'nde bayram öncesi alışveriş yaptı. Tarihi ve turistik noktalar arasında yer alan Eminönü'nde, yerli ve yabancı ziyaretçilerin de etkisiyle bayram öncesinde hareketlilik yaşandı. Özellikle Mısır Çarşısı ve çevresindeki iş yerlerinde alışveriş yapanların oluşturduğu kalabalık dikkat çekti. Şeker, lokum, kuruyemiş ve çikolataların müşterilerin beğenisine sunulduğu tezgahlarda yer yer yoğunluklar yaşandı. Güneşli havayı fırsat bilen kişiler ise sahilde otururken, bazıları ise kestane ve mısır yiyerek havanın keyfini çıkardı. Eminönü Meydanı ve çevresi dronla havadan görüntülendi.

'HER GELDİĞİMİZDE BURAYA UĞRAMADAN GİTMİYORUZ'

Antalya'dan gelen Ferah Börekçi, "Bayram için Antalya'dan geliyoruz. Her geldiğimizde buraya uğramadan gitmiyoruz. Alışverişimizi yapıyoruz, gayet de güzel geçti. Çocuklara hediyelik aldık, evin ihtiyaçlarını, bayram için şeker ve lokum gibi şeyleri aldık. Pasajları kapalı herhalde burası o yüzden biraz tenhaydı. Ülkem için barış, huzur ve herkesin mutlu bir şekilde bayram geçirmesini temenni ederim" dedi.

'ESKİ BAYRAMLARI ÇOK ARIYORUZ'

Esnaf Hüseyin Yavuzer, "Eski bayramları çok arıyoruz. Eski bayramların tadı neşesi yok. Sokak bile boş, bayramlar yaklaştığında Biz çerezleri dökme satardık. Artık öyle bir durum yok, bunu insanların alım gücüne veya ekonomiye bağlayabilirsiniz. Önce sağlık, mutlu, huzurlu bayramlar diliyorum. Memleketine gidenler kazasız belasız hayırlısıyla dönsün. Başka da bir şey istemiyorum, herkese hayırlı bayramlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

