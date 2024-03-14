Emirdağ\'da 43 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Büyük İstanbul Buluşması'na çağrı yaptı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, 16 Mart'ta İstanbul'da yapılacak Büyük İstanbul Buluşması'na çağrı yaparak, şiddetsiz, güvenli ve güvenceli bir sağlık ortamı için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. TTB ve tabip odaları, 14 Mart Tıp Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde hekimlerin 14 acil talebini paylaştı. Ayrıca, kent meydanlarına çelenkler bırakılarak, yaşamını yitiren hekimler ve sağlık emekçileri için saygı duruşunda bulunuldu. TTB Başkanı Korur Fincancı, Taksim'de yaptığı açıklamada, hekimlerin değersizleştirildiği koşullarda halkın sağlık hakkı için mücadele edeceklerini vurguladı. TTB'nin acil talepleri arasında sağlıkta şiddet yasa teklifi, güvenli çalışma ortamları için mekansal önlemler, hekimlere ek gösterge üst sınırının yükseltilmesi ve adaletli bir vergi sistemi yer alıyor.