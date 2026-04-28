Emlak Katılım Tasarruf Finansman 2025'te Faaliyete Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emlak Katılım Tasarruf Finansman 2025'te Faaliyete Geçti

28.04.2026 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de ilk kez bir banka, tasarruf finansman sektörüne doğrudan giriş yaparak Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş.'yi kurdu. Şirket, kısa sürede on binlerce sözleşmeye ulaştı.

Emlak Katılım Bankası iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş., 2025 yılında faaliyete geçti. Türkiye'de ilk kez bir banka, tasarruf finansman sektörüne doğrudan giriş yaparak yeni bir entegrasyon modeli oluşturdu. Vatandaşların yoğun ilgisiyle her ay ivme kazanan şirket, kısa sürede on binlerce sözleşmeye ulaştı. Ev, araç ve iş yeri finansmanına yönelik faizsiz ve güvenilir çözümler sunan şirket, bankacılık disiplini ile tasarruf finansman sistemini aynı çatı altında buluşturuyor.

Emlak Katılım Tasarruf Finansman, Türkiye genelindeki tüm Emlak Katılım şubeleri üzerinden hizmet veriyor. Müşteriler, kolay ve hızlı bir şekilde tasarruf finansman çözümlerine erişebiliyor. Ev ve araç teslimatları hız kesmeden devam ediyor. Şirket, çekilişli ve müşteri bazlı olmak üzere iki farklı model sunuyor. Çekilişli modelde, her ay noter huzurunda yapılan çekilişlerle sırası gelen katılımcılara finansman desteği sağlanıyor. Müşteri bazlı modelde ise teslimat tarihini birey belirliyor. Herhangi bir gelir sınırı bulunmuyor, 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sisteme dahil olabiliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Türkiye, Güncel, Banka, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emlak Katılım Tasarruf Finansman 2025'te Faaliyete Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 10:05:34. #7.12#
SON DAKİKA: Emlak Katılım Tasarruf Finansman 2025'te Faaliyete Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.