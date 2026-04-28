Emlak Katılım Tasarruf Finansman 2025'te Faaliyete Geçti

Emlak Katılım Bankası iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş., 2025 yılında faaliyete geçti. Türkiye'de ilk kez bir banka, tasarruf finansman sektörüne doğrudan giriş yaparak yeni bir entegrasyon modeli oluşturdu. Vatandaşların yoğun ilgisiyle her ay ivme kazanan şirket, kısa sürede on binlerce sözleşmeye ulaştı. Ev, araç ve iş yeri finansmanına yönelik faizsiz ve güvenilir çözümler sunan şirket, bankacılık disiplini ile tasarruf finansman sistemini aynı çatı altında buluşturuyor.

Emlak Katılım Tasarruf Finansman, Türkiye genelindeki tüm Emlak Katılım şubeleri üzerinden hizmet veriyor. Müşteriler, kolay ve hızlı bir şekilde tasarruf finansman çözümlerine erişebiliyor. Ev ve araç teslimatları hız kesmeden devam ediyor. Şirket, çekilişli ve müşteri bazlı olmak üzere iki farklı model sunuyor. Çekilişli modelde, her ay noter huzurunda yapılan çekilişlerle sırası gelen katılımcılara finansman desteği sağlanıyor. Müşteri bazlı modelde ise teslimat tarihini birey belirliyor. Herhangi bir gelir sınırı bulunmuyor, 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sisteme dahil olabiliyor.