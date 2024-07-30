Endonezya, Afrika'yı elektrikli araç bataryaları için önemli bir pazar olarak görüyor

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CAKARTA, 30 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya Denizcilik ve Yatırım Koordinasyon Bakanı Luhut Binsar Pandjaitan, ülkesinin Afrika'yı elektrikli araç bataryaları için önemli bir pazar olarak gördüğünü ve kıtadaki ülkelerle aktif işbirliği arayışında olduklarını söyledi.

Pazartesi günü Cakarta'da düzenlenen Uluslararası Batarya Zirvesi'nde konuşan Bakan Pandjaitan, hızla büyüyen nüfusuyla Afrika'nın büyük bir pazar haline geldiğini belirterek, "Başta Kenya ve Güney Afrika olmak üzere Afrika ülkeleriyle ilişki kurmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Afrika ziyaretlerine başlayan Bakan Pandjaitan, kıtanın önde gelen elektrikli araç sektörü paydaşlarıyla temaslarını sürdürüyor.

Eylül 2024'te düzenlenmesi planlanan Endonezya-Afrika Forumu kapsamında elektrikli araç sektöründeki işbirliği girişimleri üzerine kapsamlı değerlendirmeler yer alacak.

Endonezya 21 milyon ton nikel rezervine sahip. Bu miktar, elektrikli araç bataryalarında kritik bir bileşen olan nikel elementinin tüm dünyadaki rezervlerinin yüzde 24'üne denk geliyor. Ülke, 2023 yılında 1,8 milyon ton nikel üreterek dünya üretiminin yarısını gerçekleştirdi.